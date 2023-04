La morte di Marvin Gaye è violenta. Due colpi di pistola dritti al petto, esplosi tra le mura che avrebbero dovuto proteggerlo proprio come il suo carnefice. Mentre il corpo di Marvin è sul pavimento esanime, di fronte a lui c’è un uomo con gli occhi accesi d’ira e una Smith & Wesson calibro 38 fumante. L’assassino si chiama Marvin Gay Senior, ed è suo padre. Quella calibro 38 è un regalo di Natale dello stesso Marvin Junior. In pochi secondi l’intera storia personale della voce soul di I Heard It Through The Grapevine diventa surreale e folle.

Da tempo la vita di Marvin Gaye, che per licenza artistica ha aggiunto una e al suo cognome, è completamente a pezzi. Il fisco lo tallona, la cocaina pure, il suo stato d’animo è quello di un paranoico indifeso che si sente costantemente minacciato. Proprio per salvarsi, Marvin torna a Los Angeles nella casa dei suoi genitori. Suo padre Marvin Senior è un tipo irrequieto e dispotico, uno troppo abituato ad avere l’attenzione su di sé. Predicatore della Chiesa Ebraica Protestante, autoritario con la famiglia, sempre ostile.

Il 1° aprile 1984 Marvin Senior e Alberta stanno litigando. Lui l’accusa di aver smarrito dei documenti, e i toni sono ovviamente accesi. Marvin Gaye interviene, afferra suo padre e lo trascina fino alla stanza matrimoniale. L’artista, che il giorno dopo spegnerà 45 candeline, inizia a picchiare suo padre. Alberta riesce a dividerli e spinge il figlio nella sua stanza, ma Marvin Senior ha già fatto la sua scelta.

Come dirà il biografo Steve Turner: “Tutte le prove che ho trovato mi fanno pensare che Marvin provocò l’incidente perché sapeva quale sarebbe stato il risultato”. Marvin Senior impugna la pistola e raggiunge il figlio nella sua stanza. Esplode un colpo, il ragazzo crolla. Poi gli si avvicina e spara di nuovo.

Il padre viene accusati per omicidio preterintenzionale, ma durante il processo riesce a convincere i giudici parlando di difesa personale. Viene dunque condannato a 6 anni di carcere con pena sospesa.

