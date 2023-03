Ci sono buone notizie per gli utenti che amano le cover e che, allo stesso tempo, potrebbero essere intenzionati ad acquistare un iPhone 15 Pro. Già, perché le indiscrezioni odierni per forza di cose coinvolgono anche i produttori di questi accessori, dopo il punto della situazione condiviso in queste ore con altre anticipazioni sulla serie in arrivo sul mercato. L’ultima diavoleria concepita da Apple, infatti, potrebbe rendere alcuni pulsanti fisici adattabili a vari prodotti e questo sulla carta tenderebbe a fare la differenza sul tema accessori.

Apple intenzionata a puntare sulla sensibilità estrema per i pulsanti dell’iPhone 15 Pro: buone notizie per le cover

Come riportato anche da MacRumors in giornata, i vari iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max potranno personalizzare la sensibilità dei pulsanti fisici collocati sul proprio dispositivo, grazie a un nuovo interruttore da regolare appunto in termini di sensibilità all’interno delle Impostazioni. Tutto andrà di pari passo anche con lo sviluppo software concepito da Apple, in quanto la fonte citata dalla nota testata conferma che sarà effettivamente il prossimo aggiornamento iOS 17 ad aggiungere la nuova opzione nelle Impostazioni. Del resto, sarà la voce in questione a consentire al pubblico di gestire tutta la situazione.

Cosa vuol dire questo? La voce nel menù alla quale mi riferisco avrà la funzione di abilitare gli utenti alla personalizzazione della sensibilità dei pulsanti, in modo da adattarsi a questi diversi scenari di utilizzo. Provando ad analizzare il tutto in termini più pratici, una svolta del genere consentirà anche ad Apple di fornire meno vincoli ai produttori di cover, in quanto i vari prodotti realizzati avranno modo di adattarsi molto più semplicemente alle specifiche fisiche dei prossimi top di gamma.

Dunque, dettagli non di poco conto per lo sviluppo e la progettazione degli iPhone 15 Pro.

Continua a leggere su optimagazine.com