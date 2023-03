Nonostante le offerte di primavera su Amazon fossero terminate questa notte, sull’e-commerce ci sono tante altre proposte da cogliere al volo. Se siete in cerca di un nuovo smartwatch del colosso di Seul, vi indichiamo il Samsung Galaxy Watch 4 nella versione italiana, con Bluetooth e con cassa da 40mm in alluminio. Il wearable è disponibile in due varianti di colore, ossia Nero e Oro Rosa, con uno sconto del ben 52% al prezzo super conveniente di 129,99 euro (invece di 269 euro di listino). Il dispositivo è venduto e spedito da terzi, la consegna è generalmente effettuata entro 2, 3 giorni. Detto ciò, andiamo a dare insieme un’occhiata alle principali specifiche.

Il Samsung Galaxy Watch 4 da 40mm (2021) presenta un display Super AMOLED da 1,2 pollici con una risoluzione 396 x 396 pixel. Il dispositivo sfrutta il processore Exynos W920 a 5nm, affiancato da 1,5GB di RAM e da 16GB di spazio di archiviazione. Dotato di due pulsanti, una ghiera digitale e di BIA Sensor e Compass. Lato software, troviamo a bordo Wear OS Powered di Samsung, che permette di accedere facilmente a tutte le vostre app preferite. Il wearable conta i passi, controlla le calorie e sfrutta il GPS durante lo sport, inoltre, rileva l’attività fisica per tracciare la vostra routine e supporta più di 90 esercizi.

Offerta Samsung Galaxy Watch4 40mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute,... Impara a conoscere il tuo corpo – Monitora i tuoi progressi di...

Monitora i tuoi passi e gareggia con gli amici in una competizione...

Grazie al Samsung BioActive Sensor, il Samsung Galaxy Watch 4 è in grado di misurare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna in tempo reale. Inoltre, l’elettrocardiogramma rileva possibili anomalie nel battito e nel ritmo. Mentre lo Sleep Tracker dello smartwatch rileva e analizza il vostro sonno in modo olistico; dotato di opzioni di misurazione avanzate che esaminano i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e il vostro russare. Ad alimentarlo è una batteria da 247mAh. Insomma, un orologio intelligente davvero interessante ad un prezzo davvero top.

