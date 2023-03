Le novità WhatsApp continuano a succedersi a ritmo serrato, almeno nelle beta del servizio di messaggistica. L’ultima implementazione è comparsa all’interno della versione di test Android siglata come la 2.23.7.17 sul Play Store. Grazie a quest’ultima fatica software, ecco che i primi beta tester potranno essere in grado di modificare il testo utilizzando nuovi strumenti appena introdotti. Per il momento, si tratta di un’esclusiva Android e non sui dispositivi iOS, ma non c’è dubbio sul fatto che la sperimentazione sarà presto in atto anche per gli iPhone.

Cosa sarà possibile fare grazie alle ultime novità Android? Il primo benefit riguardante il testo sarà quello di passare facilmente da una tipologia di carattere all’altro toccando una delle opzioni mostrate sopra la tastiera. La funzione era già possibile ma ora modificare il carattere del testo sarà un’operazione immediata. Anche l’allineamento del testo (a sinistra, al centro o a destra) è stato ora introdotto, consentendo di approfittare di un maggiore controllo sulla formattazione del testo all’interno di immagini, video e GIF.

Le novità WhatsApp non finiscono qui. Come sottolineato dall’informatore WABetaInfo, ecco che gli utenti potranno anche modificare il colore di sfondo del testo, il che rende più facile differenziare il testo importante dal contesto in determinate occasioni. Per finire, sempre i primi fortunati tester saranno anche in grado di approfittare di nuovi font come Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 e Morning Breeze.

ll rilascio definitivo di tutte queste novità per gli utenti non sarà per nulla immediato. La fase di sperimentazione dovrebbe durare ancora a lungo prima che si arrivi alla disponibilità dell’aggiornamento dedicato sul Play Store per i dispositivi Android. Per gli utenti Apple, ancor di più, la tempistica di rilascio potrebbe essere ancora più importante, considerando che non sono ancora stati lanciati test di questa tipologia sul versante del sistema operativo Apple.

Continua a leggere su optimagazine.com