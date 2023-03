Purtroppo a diversi utenti non funziona Instagram oggi 31 marzo, per alcuni problemi specifici interni al noto social network di Meta. Chiariamo subito che non si tratta di un down diffuso ma, piuttosto, di anomalie registrate dalle prime ore di questa mattinata e abbastanza fastidiose perché peggiorano decisamente l’esperienza di navigazione tra profili e contenuti vari. L’errore più frequente attualmente è quello che annuncia come una pagina non sia al momento non disponibile.

Il sito Downdetector segnala una prima impennata della curva dei problemi odierni intorno alle ore 7 odierne. Come già accennato, il social continua ad essere fruibile in molte sue parti e non si verificano problemi di autenticazione come capitato invece in molti altri casi. Se non funziona Instagram quest’oggi è perché all’apertura di determinati contenuti si visualizza un alert identico o molto simile a quello presente in apertura articolo. Questo annuncia il fatto che la pagina non sia per nulla disponibile e spiega brevemente quale dovrebbe essere la natura del problema. Si fa presente che un errore di tipo tecnico sia intervenuto nel caricamento di quel contenuto e che sono in corso degli interventi per il ripristino di tutte le normali funzioni del social. La notifica invita infine l’utente ad aggiornare la scheda nella speranza che il tentativo contribuisca a cambiare le cose. Le difficoltà fin qui indicate riguardano le app del social network (e non la relativa esperienza desktop) sia per iPhone che per Android.

Per il momento Meta non ha fornito riscontri utili per capire se ci sarà un presto ritorno alla normalità del servizio. Nel frattempo che ogni cosa vada al suo posto, potrebbero essere utili due passaggi semplici e immediati. Il primo riguarderebbe l’aggiornamento dell’applicazione Instagram appunto sul proprio telefono e il secondo il logout e il nuovo accesso al proprio profilo.

