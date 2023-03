Tornano NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 in coppia su Rai2, con gli episodi del 31 marzo. Di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo.

Si parte con l’episodio 20×12 di NCIS dal titolo Sotto copertura, di cui vi riportiamo la sinossi:

Dale Sawyer, un vecchio amico di Torres e una vecchia conoscenza della squadra, si presenta alla sua porta, spaventato e insanguinato, in cerca di aiuto. E’ impegnato in un’operazione sottocopertura per l’FBI. Quando l’agente scompare nel nulla, la squadra entra in azione. Torres, in un’operazione congiunta con i Federali, si infiltra in una banda di ladri, la stessa su cui stava indagando il suo amico. Per Dale si tratta di una questione personale, ha scoperto che i ladri assaltano dei camion per rubare delle partite di vitamina B1, dalla quale si estrae il GBL, l’ingrediente principale del GHB, la droga dello stupro. Kara, la sorella di Dale, è morta proprio per overdose di GHB, e lui vuole vendicarla a tutti i costi. Ma questo potrebbe averne offuscato il giudizio….

Nel cast di NCIS 20: Sean Murray nei panni di Timothy McGee, agente speciale senior dell’NCIS; Wilmer Valderrama nel ruolo di Nick Torres, agente speciale; Katrina Law nei panni di Jessica Knight, agente speciale dell’NCIS; Brian Dietzen nel ruolo del dottor Jimmy Palmer, capo medico legale dell’NCIS; Diona Reasonover nei panni di Kasie Hines, specialista forense dell’NCIS; David McCallum nel ruolo del dottor Donald “Ducky” Mallard, storico dell’NCIS ed ex capo medico legale; Rocky Carroll nei panni di Leon Vance, direttore dell’NCIS; Gary Cole nei panni di Alden Parker.

A seguire, l’episodio 2×12 di NCIS Hawaii intitolato Nuove strade:

Nella notte, il capitano dei Marine Dennison viene picchiato a morte sulla spiaggia di Pearl Harbor. La squadra della Tennant, coadiuvata dal sergente Summer Westmore della CID, conduce le indagini, che porteranno i suoi agenti in un luogo remoto dell’isola a interrogare l’ex sergente Kane, ora frate benedettino. Kane, anni prima, aveva accusato il sergente capo Baxter di aver appiccato un incendio in un’abitazione, durante una missione in Niger, ma le accuse erano cadute nel vuoto.

NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 tornano in onda il 7 aprile con i rispettivi episodi di stagione. Nel 20×13 di NCIS, in preparazione per un ruolo, un’attrice di fama mondiale mette in ombra il team dell’NCIS mentre indaga su un caso di decapitazione.

Nel 2×13 di NCIS Hawaii, a seguito di una chiamata vicina all’esplosione di un laboratorio di metanfetamine, il team dell’NCIS scopre che uno di loro è stato preso di mira. Lucy ottiene il suo primo grosso caso a bordo della sua portaerei.

L’appuntamento con NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 su Rai2 è dalle 21:20.

