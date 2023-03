Nel mondo del rap niente è un caso, anche quando si tratta di sample: qualsiasi artista di oggi deve qualcosa agli artisti di ieri, ed è una realtà che si rinnova nel nuovo singolo di Guè Pequeno. Mi Hai Capito O No?, questo il titolo, contiene un campionamento della hit Hai Capito O No? pubblicata da Ron nel 1983 e inserita nell’album Tutti Cuori Viaggianti.

A questo giro Guè si avvale della collaborazione di Bassi Maestro e condivide con il suo pubblico il nuovo singolo estratto da Madreperla. Non solo un omaggio a uno dei pilastri della musica italiana, ma anche alla grande tendenza che il Belpaese seguiva nel tradurre in italiano le grandi canzoni internazionali.

La versione di Ron, infatti, era l’adattamento di I Can’t Go for That di Hall & Oates. Con questo singolo Guè Pequeno ci racconta un altro aspetto del suo Madreperla, ottavo album in studio che ad appena due mesi dalla pubblicazione è già disco di platino. Il motivo è facile da individuare: in ogni suo disco, Cosimo Fini – questo il nome di battesimo di Guè – non rinuncia alle sfumature della scena hip hop degli anni ’90, riuscendo a mettere d’accordo ogni fetta di pubblico, anche quella più affezionata all’ondata trap contemporanea.

Madreperla contiene Cookies’n’Cream, singolo certificato platino e Mollami pt. 2, certificato oro. Nel frattempo Cosimo Fini si prepara a ritornare sul palco. Nelle scorse settimane, infatti, ha già fatto capire che l’estate sarà tutta sua a partire dal concerto evento all’Ippodromo Snai del 10 luglio per poi continuare con il tour estivo. Ecco le date:

[Strofa 1]

Senti, ti ho inseguita in sette continenti (Ah-ah)

Ti ho trovato a China Town appena scesa da una Bentley (Wow)

Ero con la gang sull’attenti

Relax, mi fai credere alle stelle come Alan Sorrenti (Uh)

Voglio entrare nel tuo Fendi, bionica (Ah)

Zero hoes, super hot come Monica

Tanta roba (Yeah), yakisoba (Ah-ah)

Sorseggiando della vodka con la lemon soda (Yeah)

Nel bar luci gialle, Blade Runner

Sono quasi alla tua bocca, a due spanne

Mentre ti parlo, ti guardo, ti mordi il labbro (Ah)

Usciamo, questo beat picchia come un fabbro

Fuggi dopo una Camel, io dico: “Amen”

Ordino un ramen, pensa che avevo un harem (Ahah)

Uno per i soldi (Seh), due per lo show (Seh)

Tre per averti, mi hai capito o no?

[Ritornello]

Mi hai capito o no? Uoh-uh-oh (Ah)

Cosa c’è?

Cosa inventerò, uoh-uh-oh (Ah)

Insieme a te?

Mi hai capito o no? Uoh-uh-oh (Ah)

Cosa c’è?

Cosa ti darò? Uoh-uh-oh (Ah)

Tu cosa dai a me?

[Post-Ritornello]

(Tu cosa dai a me?)

(Cosa dai a me?)

[Strofa 2]

Secondo tempo, la sto inseguendo (Ah-ah)

I fratelli che mi dicono: “G, ti sta mandando in sbattimento” (Ahah)

Rispondo: “Mai, fra’”

Supero i cento scannando in centro sopra di un Benzo Maybach (Uau)

Ti ritrovo sul dance floor, fumo denso (Ah)

Ti guarderei senza le lenti scure per qualche minuto intenso

Sono sicuro che a casa non torni, che la notte non dormi

E che i tuoi sogni non sono vuoti come i giorni di oggi

Questa vita non è sweet (Nah)

È troppo corta per non rinchiuderci in una suite (Ah-ah)

Lady nella suite, in camera una freak

Mi tieni in pugno, sì, come quando io impugno il mic

Rispetto in ogni distretto (Seh)

Pensavo fossi in love col mio flow, ma mi sveglio da solo nel letto (Damn)

Ti rivedrò sfrecciare sopra un Range

Ma oggi non piangi, è la tua revenge, uoh

[Ritornello]

Mi hai capito o no? Uoh-uh-oh (Ah)

Cosa c’è?

Cosa inventerò, uoh-uh-oh (Ah)

Insieme a te?

Mi hai capito o no? Uoh-uh-oh (Ah)

Cosa c’è?

Cosa ti darò?

Io ti darò, io ti darò, io ti darò

[Bridge]

Uno per i soldi, due per lo show

Tre per averti, mi hai capito o no?

Uno per i soldi, due per lo show

Tre per averti, mi hai capito o no?

[Ritornello]

Mi hai capito o no? Uoh-uh-oh (Ah)

Cosa c’è?

Cosa inventerò, uoh-uh-oh (Ah)

Insieme a te?

Mi hai capito o no? Uoh-uh-oh (Ah)

Cosa c’è?

Cosa ti darò? Uoh-uh-oh (Ah)

Tu cosa dai a me?