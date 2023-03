Ci sono importanti riscontri che dobbiamo prendere in esame oggi, per tutti coloro che sono curiosi di capire in quale direzione stia andando il Samsung Galaxy S23 in termini di vendite. Nonostante i vari rapporti diano indicazioni leggermente diverse, il verdetto al quale si è arrivati nella giornata di oggi ci restituisce indicazioni particolarmente interessanti che non possiamo certo ignorare. Premesso che i passi in avanti fatti da questa serie siano evidenti rispetto al predecessore, come abbiamo osservato in questi giorni in merito ad alcune considerazioni fatte sul 5G del Samsung Galaxy S22, le conseguenze si toccano con mano anche dal punto di vista numerico.

A gonfie vele le vendite del Samsung Galaxy S23: primi raffronti a distanza con Apple

Provando a tradurre questa introduzione in termini numerici, possiamo dire che a detta di una fonte come Counterpoint Research (tramite Business Korea, secondo quanto riportato in mattinata anche da SamMobile), Samsung ha conquistato il 21,1% della quota di mercato globale nel febbraio 2023 in questo specifico settore. Con questi presupposti, si spiega perché abbiamo registrato un aumento di 3,5 punti percentuali rispetto al mese precedente. Allo stesso tempo, poi, Apple ha fatto annotare agli analisti una quota di mercato del 20,2%, in calo di 0,7 punti dal confronto con l’ultimo dato.

Un dato per certi versi prevedibile e che ci può stare per il Samsung Galaxy S23, se non altro perché dopo il lancio di nuovi top di gamma ci sta che il mercato possa rispondere positivamente. Tuttavia, considerando i prezzi non proprio bassissimi dei modelli che fanno parte di questa serie, senza dimenticare la posizione di Apple nel mercato mobile, avvicendamenti in vetta a questo ranking non sono mai scontati.

Sarà interessante comprendere come evolveranno i discorsi nel corso delle prossime settimane, soprattutto alla fine di aprile, a proposito delle vendite per il Samsung Galaxy S23.

Continua a leggere su optimagazine.com