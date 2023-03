L’International Data Corporation (IDC) ha previsto un certo aumento delle spedizioni di telefoni pieghevoli nei prossimi anni. Le ultime proiezioni di IDC hanno mostrato che la spedizione globale di telefoni pieghevoli raggiungerà i 21,4 milioni di unità entro il 2023, rappresentando un impressionante aumento del 50% rispetto alla stima del 2022, che è stata di 14,2 milioni di unità. Come riportato da “SamMobile“, è interessante notare che le previsioni migliorano ancora: la proiezione stima, inoltre, che le spedizioni di telefoni pieghevoli raggiungeranno l’incredibile cifra di 48,1 milioni di unità entro il 2027, con un tasso di crescita annuale composto del 27,6% tra il 2022 e il 2027.

Al contrario, si prevede che gli smartphone standard raggiungeranno 1322,9 milioni di unità entro il 2027, segnando un tasso di crescita annuo composto del 2,1% dal 2022 al 2027, almeno secondo le proiezioni dell’azienda. Inoltre, IDC prevede una riduzione del 6,8% dei prezzi medi di vendita degli smartphone, osservando che i miglioramenti in termini di durabilità, qualità costruttiva ed esperienza utente complessiva dovuti ai progressi nell’hardware e nel software potrebbero essere fattori trainanti. Inoltre, i nuovi modelli, incluso il Samsung Galaxy Z Fold 5, porteranno probabilmente ulteriori miglioramenti e perfezionamenti a questa categoria e ne sosterranno la traiettoria di crescita.

Secondo Abila Popal, direttore della ricerca per il tracker team mondiale di IDC, il mercato dei dispositivi pieghevoli ha registrato un aumento significativo del 75,5% nel 2022 a causa di una diminuzione del 10% del prezzo medio di vendita (ASP), rendendo questi dispositivi più convenienti in vari mercati. La tendenza probabilmente continuerà, con i consumatori che cercano funzionalità nuove e impressionanti per giustificare l’aggiornamento della loro esperienza con lo smartphone. Si prevede che il colosso di Seul lancerà un telefono pieghevole in tre parti prima della fine dell’anno in corso, il che dovrebbe essere di buon auspicio per l’azienda sudcoreana. I dettagli sul dispositivo rimangono scarsi, anche se si ipotizza che sia dotato di un esclusivo schermo OLED pieghevole con due cerniere che gli consentiranno di trasformarsi da uno smartphone compatto ad un tablet con schermo di grandi dimensioni.

