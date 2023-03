Con la serie Samsung Galaxy S22, il colosso di Seul ha rilasciato l’app Camera Assistant che offriva un controllo più granulare sul comportamento e sulle prestazioni dell’app Fotocamera di serie. Successivamente, l’app Camera Assistant è stata rilasciata su altri smartphone Galaxy di fascia alta, come i Samsung Galaxy Note, Galaxy S e Galaxy Z. Tuttavia, la funzione Auto Lens Switching era limitata alle serie Samsng Galaxy S22 e Galaxy S23.

Come riportato da “SamMobile“, il produttore asiatico ha rilasciato una versione aggiornata dell’app Camera Assistant (versione 1.1.01.0), che porta la funzione Auto Lens Switching su più smartphone Galaxy, tra cui i Samsung Galaxy Note 20, S20, S21, Z Fold 3 e Z Fold 4. Questi dispositivi otterranno la funzione Auto Lens Switching solo se eseguono l’aggiornamento One UI 5.1. Purtroppo, la funzionalità non è stata estesa alla serie Samsung Galaxy Z Flip, Z Fold, Z Fold 5G e Z Fold 2. Potete scaricare l’ultima versione dell’app Camera Assistant solo dal Galaxy Store sul vostro smartphone Galaxy compatibile.

La commutazione automatica dell’obiettivo è attivata per impostazione predefinita sui telefoni Samsung compatibili, il che significa che l’app Fotocamera di serie su un telefono compatibile passerà dall’obiettivo principale al teleobiettivo in base all’illuminazione ambientale disponibile. Come sapete, il teleobiettivo sugli smartphone non ha un’apertura ampia come la fotocamera principale e anche le dimensioni del sensore sono inferiori: quindi, il teleobiettivo non può raccogliere la stessa luce della fotocamera principale. In situazioni di scarsa illuminazione, se il telefono ritiene che non ci sia abbastanza luce ambientale per offrire una buona immagine dal teleobiettivo, passerà automaticamente alla fotocamera principale ritagliando da essa per acquisire uno scatto ingrandito. Se desiderate interrompere tale comportamento e forzare l’app della fotocamera ad utilizzare solo l’obiettivo che intendete utilizzare, potete disabilitare la funzione Auto Lens Switching dall’app Camera Assistant.

