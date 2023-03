I Samsung Galaxy S23 iniziano a ricevere un aggiornamento corposo e importantissimo in questa ultima parte di marzo, in grado di risolvere un numero copioso di problemi alle fotocamere dei dispositivi di punta. La conferma del pacchetto software essenziale proviene dallo stesso produttore che ne ha parlato direttamente all’interno della sua Samsung Community.

Il rilascio è appena partito in Sud Corea, in qualità di secondo update del mese di marzo siglato con firmware S91xNKSU1AWC8. La dimensione dell’aggiornamento è di ben 922,88 MB, proprio perché i fix e le ottimizzazioni sono state davvero corpose.

In cosa miglioreranno gli scatti ottenuti con i Samsung Galaxy S23 dopo l’installazione del firmware? La prima cosa da dire è che l’algoritmo di messa a fuoco automatica è stato modificato: d’ora in poi, quando si preme il pulsante di scatto, la fotocamera procederà anche se la cornice è fuori fuoco o non completamente impostata. Questa sarà l’impostazione di default, anche se sarà poi possibile modificarla. Dal punto poi dei netti miglioramenti della componente, va detto che la nitidezza degli scatti è migliorata ed è stato ridotto anche il possibile sfarfallio durante l’acquisizione di video in situazioni di scarsa illuminazione nella modalità Super Steady.

I problemi risolti dall’ultimo aggiornamento sono anche altri: ad esempio, è stato risolto il bug per il quale a volte appariva una linea verde sul lato sinistro degli scatti quando si utilizzava la fotocamera posteriore in modalità Foto. Più in generale poi, possiamo dire che gli sviluppatori hanno migliorato la stabilizzazione video per i Samsung Galaxy S23 e superata in gran parte l’anomalia del banding in immagini specifiche, mentre la nitidezza dei soggetti immortalati pure compie un passo in avanti, superando anche determinati problemi di sfocatura venuti fuori sempre in specifici contesti. Per finire, è stato anche risolto un bug per il quale il riconoscimento facciale non funzionava dopo aver terminato una videochiamata nel caso di utilizzo di appp di terze parti.

L’aggiornamento fin qui descritto per i Samsung Galaxy S23 non tarderà ad arrivare anche dalle nostre parti: è molto probabile che giunga a destinazione nelle vesti della prossima patch di sicurezza del mese di aprile.

