I Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 sono passati attraverso Geekbench, cosa che ha permesso di raccogliere alcune informazioni sul bagaglio tecniche dei due prossimi smartphone pieghevoli. Come riportato da ‘mysmartprice.com‘, non è proprio vicinissima la presentazione di questi device, che comunque hanno già dato buona evidenza di sé.

Il Samsung Galaxy Z Fold 5, ovvero lo smartphone pieghevole a libro, dovrebbe essere contraddistinto dal numero modello “SM-F946U” (versione USA) ed essere spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm (con la stessa personalizzazione riscontrabile a bordo dei Samsung Galaxy S23, ovvero overclock fino a 3.36GHz invece dei tradizionali 3.2GHz). La scheda grafica corrisponde alla Adreno 740, con 12GB di RAM (almeno per quanto riguarda il modello passato sul benchmark). Lo schermo primario del device avrà una diagonale di 6.2 pollici ed avrà uno storage di 256/512GB e 1TB. Presente la connettività 5G, una cerniera a goccia d’acqua ed un grado di resistenza IPX8. Lo spessore dovrebbe essere di 13mm ed il peso di 254gr. La fotocamera principale è un ISOCELL GN3.

Il Samsung Galaxy Z Flip 5, il prossimo dispositivo pieghevole a conchiglia, si contraddistingue per il codice modello “SM-F731U” (sempre versione USA) e presenta sempre a bordo il processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm con overclock e scheda grafica Adreno 740, con 8GB di RAM, Android 13 e One UI 5.1. Il display interno ha una diagonale da 6.2 pollici, quello esterno da 3.4 pollici con formato 1:1,038. La memoria interna ha configurazioni di 128, 256 e 512GB con 8GB di RAM. Presente la cerniera a goccia d’acqua e la certificazione IPX8. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

