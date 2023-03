La sosta non ha certo agevolato la vendita anticipata dei ticket per determinate partite, soprattutto quelle in programma più in avanti nel mese di aprile, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore a proposito dei biglietti di Napoli-Verona. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, infatti, non ci sono informazioni ufficiali messe a disposizione dei tifosi dei due club. Nonostante manchino poco meno di due settimane all’evento in questione, dunque, tocca portare ancora un po’ di pazienza.

Previsioni su quando escono i biglietti di Napoli-Verona: le ultime indiscrezioni sull’attesa uscita

In pratica, se vi state chiedendo quando escono i biglietti di Napoli-Verona, in queste ore possiamo soltanto concentrarsi sulle ultime indicazioni riguardanti la loro uscita. Già, perché con la compagine partenopea impegnata per ben due volte nello stadio di casa contro il Milan (tra campionato ed il ritorno dei quarti di finale in Champions League), allo stato attuale l’impegno che vedrà protagonisti gli scaligeri a Fuorigrotta potrebbe rappresentare l’unica occasione per godersi la capolista tra le mura amiche.

Con l’obiettivo scudetto ad un passo, al dì là di qualsiasi scaramanzia, è inevitabile che in questo momento tutti si concentrino sui biglietti di Napoli-Verona. Dal punto di vista dei prezzi e della disponibilità, infatti, potrebbe essere questa la partita maggiormente alla portata del pubblico. Conoscendo l’approccio della società partenopea in circostanze simili, è possibile che la situazione si possa sbloccare nello scorcio iniziale della prossima settimana sotto questo punto di vista. Come avvenuto di recente con Lazio-Juventus.

Insomma, se siete in attesa di annunci per i biglietti di Napoli-Verona, dovrete attendere ancora qualche giorno prima di imbattervi in riscontri ufficiali. Non dovrebbe registrarsi il sold out per la partita in programma a metà aprile, ma visto l’andamento in campionato dei ragazzi di Spalletti, inevitabilmente la richiesta di ticket sarà significativa. Restate connessi sulle nostre pagine nei prossimi giorni.