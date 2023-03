Ad oggi è impossibile pensare di avere una propria attività lavorativa senza un sito web: per utilizzare il digitale nel modo migliore, senza che questo sia una semplice vetrina, è necessario affidarsi a una buona agenzia SEO.

Come può aiutarti un’agenzia SEO?

Iniziamo dicendo che l’agenzia SEO è un’attività con professionisti che sono preparati con uno scopo preciso ovvero quello di ottimizzare la presenza dei portali sul web, attraverso diverse strategie. Lo stesso acronimo SEO vuol proprio significare Search Engine Optimization. Le strategie messe in atto da un’agenzia SEO, come per esempio Quindo, ti permetteranno di migliorare il posizionamento del tuo sito nei risultati di ricerca su motori come Google e Bing. Per poterlo fare sarà necessario lavorare su alcune parole chiave che si rifanno proprio al tuo business. La SEO ti aiuterà a farti trovare dagli utenti che hanno effettuato una ricerca inserendo per l’appunto la “keyword”. Le persone bisognose di trovare un prodotto o di un servizio con cui risolvere la propria problematica saranno più predisposte a cliccare sui risultati posti più in alto. Queste keyword che saranno utilizzate per mettere in atto la migliore strategia SEO si potranno inserire, per esempio, in un blog, ma anche all’interno delle schede prodotto e delle pagine aziendali. Con una serie di ottimizzazione di parametri tecnici (i cosiddetti metadati) si potrà lavorare anche su aspetti che sono decisamente più difficili da sistemare da soli, specie se non si ha esperienza in questo settore. Proprio per questo è fondamentale selezionare un’agenzia SEO che abbia le giuste conoscenze e che possa farti raggiungere il tuo obiettivo nel migliore dei modi.

Una strategia messa all’opera dall’agenzia SEO

Se contatterai un’agenzia SEO avrai sicuramente modo di discutere circa le diverse strategie che si possono mettere in atto, a seconda dell’obiettivo che desideri raggiungere. Tra le attività che spesso si svolgono per cercare di migliorare la visibilità del proprio portale sui motori di ricerca vi è la link building. Questa tecnica SEO farà aumentare il numero di URL in ingresso verso il tuo sito: in questo modo, l’autorevolezza del tuo sito web aumenterà agli occhi di Google o di qualunque altro motore di ricerca. Questi link possono contribuire al posizionamento in SERP, facendoti salire in alto tra i risultati presenti nelle ricerche svolte dagli utenti che stanno cercando proprio il tuo servizio o il tuo prodotto. Naturalmente per ottenere dei link da altri siti, verso il tuo portale, sarà importante preparare dei contenuti promozionali di qualità. A loro volta, questi testi dovranno essere sistemati all’interno di siti web di qualità, inerenti alla tematica che si è trattata. In alternativa, è possibile anche far riferimento a degli influencer per poter svolgere in maniera più naturale l’attività di link building. Considera, peraltro, che se il tuo prodotto piacerà a qualcuno potrà accadere che riceverai ulteriori link da persone o portali sconosciuti. Sarà comunque necessario controllare attentamente quali portali hanno linkato il tuo portale.

La salita in SERP

Sicuramente ti starai domandando dopo quanto tempo si possono iniziare a notare dei cambiamenti se si effettua una ricerca su Google. Come puoi ben immaginare, anche se avrai a che fare con la migliore agenzia SEO presente in Italia non potrai ottenere risultati in meno di 4-6 mesi. Questa tempistica è quella che si può ipotizzare con un lavoro eseguito con costanza e attenzione da parte di professionisti ben preparati. Ricorda, comunque, che tutto dipenderà anche dalla tipologia di parole chiave che saranno sfruttate per svolgere l’attività SEO. Alcune keyword richiedono maggiore lavoro e un’attesa più lunga: in alcuni casi è necessario attendere fino a 1-2 anni per poter notare in alto nel motore di ricerca la parola chiave selezionata. Ora che hai capito quanto sia importante affidarsi a un’agenzia SEO per curare la presenza online, non ti resta altro da fare che sceglierne una per iniziare a lavorare bene con un’ottima strategia SEO.

