Chi ha le AirPods sa bene quanto siano straordinarie, ma anche molto delicate se finiscono nelle mani sbagliate. C’è da trattarle con la massima cura per farli rendere sempre al massimo. La scelta più saggia sarebbe quella di proteggerle in ogni frangente ed è qui che entrano in gioco le 5 migliori custodie per AirPods di cui vogliamo parlarvi in questa guida.

Mouzor 2 PACK Carino Avocado Airpods Case

Le cuffie di casa Apple sono un elemento di design, oltre a funzionare benissimo allo scopo per cui sono state create. Questa pratica custodia in silicone morbido dotato di portachiavi abbinato o di un moschettone, a seconda del modello che deciderete di utilizzare, è adatta alle AirPods di prima e seconda generazione e sono anche molto carine da vedere e da sfoggiare. I modelli a disposizione raffigurano un gattino ed un avocado. Nella confezione li troverete entrambi, insieme ad un portachiave e ad un moschettone. Chiaramente le AirPods non sono incluse nel pacchetto. Il prezzo è di 5,49 euro.

ORETECH Compatibile con Cover Airpods

La cover ORETech AirPods 2 in 1 combina un design ibrido con un interno in fibra di carbonio ed un esterno in rigido PVC. L’accessorio presenta al centro un pratico foro attraverso cui risulterà sempre visibile il LED della custodia originale delle cuffiette. Potrete scegliere tra tanti diversi colori per ottenere il massimo della personalizzazione. Il prezzo è di 10,19 euro.

Derhom – Custodia Protettiva in Silicone per Airpods Apple 1 e 2

Volete sfoggiare uno stile unico, che vi dia un’impronta decisa e sbarazzina? Abbiamo l’accessorio che fa per voi, senza dubbio tra le 5 migliori custodie per AirPods che poteste desiderare. Partiamo col dire che la cover è realizzata in silicone e veste bene le AirPods di prima e di seconda generazione. La custodia richiama la forma ed i colori di un piccolo barattolo di nutella (ce ne sono anche di altre marche di cioccolato tra cui poter scegliere). Il prezzo è di 10,99 euro.

Custodia AirPods, KMMIN Cover AirPods per Apple AirPods 1&2

L’accessorio si distingue per la qualità e per i tanti gadget che include nella propria proposta. Parliamo di una cover estremamente resistente, che presenta tutti gli intagli necessari per poter continuare ad utilizzare la custodia originale e gli auricolari senza doverli togliere e mettere dalla stessa. Il moschettone incluso si presenta molto bene (vedrete subito che è diverso da tutti quanti gli altri proposti, molto più fragili e instabili). All’interno troverete anche una spazzolina per la pulizia delle cuffie, due supporti per le orecchie con un laccetto integrato ed una custodia rigida in cui inserire tutto e portarla con voi con una tracolla regolabile. Il prezzo è di 11,99 euro.

Custodia AirPods, KMMIN Cover AirPods per Apple AirPods 1&2 di... MATERIALE IN SILICONE PREMIUM - La custodia in silicone KMMIN AirPods...

PROTEZIONE COMPLETA A 360 ° - La custodia KMMIN AirPods è ultra...

Anche in questo caso la custodia incontra i gusti degli utenti che hanno un debole per il celebre personaggio animato Stitch. L’accessorio è antipolvere, antigraffio ed antiurto, oltre a presentare anch’esso ritagli precisi per un facile accesso alla porta di ricarica. Il prezzo è di 11,99 euro.

