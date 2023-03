L’app di Google Home sta ottenendo una nuova interfaccia utente ridisegnata e molto più semplice per poter accedere ai dispositivi domestici intelligenti dagli smartphone Android. L’ultima variante pubblicata dal colosso di Mountain View è la versione con numero di build 2.67.25.1-dogfood. La nuova skin dell’app Home per Android semplifica anche il riordino e la modifica dei controlli che dovrebbero essere visualizzati con due pulsanti di primo livello.

Ad individuare per primo la nuova interfaccia utente è stato l’esperto di Android Mishaal Rahman, che ha dato una valida spiegazione su come viene implementata la nuova versione. Android 14 permette ai fornitori di controllare i dispositivi, compreso Google Home, oltre ad aggiungere le proprie attività all’interfaccia dei controlli del dispositivo. Questo significa che qualsiasi altra app di controllo di Google Home che potete aggiungere al pulsante delle impostazioni rapide o alla schermata di blocco adesso può aggiungere anche un design personalizzato e offrire opzioni avanzate e non solo pochi pulsanti predefiniti che erano forniti nella vecchia interfaccia.

Tra l’altro, è stato anche rivelato che alcune persone riescono a vedere la nuova interfaccia di controllo del dispositivo con la versione QPR3 di Android 13, nonché l’ultimo Feature Drop in fase di sviluppo che dovrebbe arrivare sugli smartphone Pixel il prossimo mese di giugno. Dunque, è piuttosto alta la possibilità che il rilascio del nuovo aggiornamento di Android e della nuova interfaccia dell’app Google Home possano arrivare nello stesso tempo. Intanto, la versione 2.66 di Google Home già disponibile al pubblico include alcune piccole modifiche all’interfaccia. I singoli interruttori e le opzioni adesso sono disposti su righe proprie invece di farli apparire in un layout a doppio o perfino triplo riquadro: ciò si può notare all’interno della sezione “Aggiungi preferiti” e nelle opzioni Wi-Fi.

