Ci sono nuovi dettagli che dobbiamo prendere in esame questa mattina con il Samsung Galaxy S24 Ultra, in attesa che arrivino riscontri ufficiali direttamente dal produttore coreano. Dopo aver fatto il punto della situazione sulle possibili specifiche di questa serie pochi giorni fa sul nostro magazine, oggi tocca concentrarsi sulla frequenza di aggiornamento del display, in quanto potrebbe essere questo dettaglio a fare la vera differenza rispetto a quanto abbiamo avuto modo di osservare con la serie dei Samsung Galaxy S23 negli ultimi tempi.

Previsto un display senza avversari per il Samsung Galaxy S24 Ultra: gli ultimi dettagli trapelati oggi

Qual è l’elemento numerico che mi porta a pensare uno scenario nel quale potrebbe esserci un display senza rivali per il Samsung Galaxy S24 Ultra? I nuovi dettagli emersi tramite diverse fonti parlano di uno schermo con frequenza di aggiornamento di 144Hz. Si tratta di uno step fondamentale rispetto ai 120Hz assicurati ai top di gamma del Samsung Galaxy S23, in quanto questo garantirà animazioni più fluide, in particolare in termini di gioco per gli amanti dell’intrattenimento. Insomma, ci saranno effetti facilmente percepibili nelle prestazioni, in contesti nei quali vengono sollecitati al massimo i punti di forza del device.

Al di là delle considerazioni che possiamo fare già oggi sulle performance del Samsung Galaxy S24 Ultra, parlando della frequenza di aggiornamento pari a144Hz, non è ancora chiaro quale pannello utilizzerà Samsung. La questione dovrebbe essere più chiara in estate. Detto questo, oltre a consentirci di fare concreti passi in avanti in ambito gaming, sarà possibile supportare meglio il caricamento di pagine e contenuti più “pesanti” rispetto a quanto avvenuto in passato.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per imbatterci in un Samsung Galaxy S24 Ultra senza rivali sotto questo punto di vista.