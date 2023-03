L’aggiornamento iOS 17 ha una data definitiva di lancio, almeno nella sua prima preview per gli sviluppatori. Nelle scorse ore, Apple ha chiarito in quale periodo si terrà la sua tradizionale conferenza annuale dedicata al mondo delle soluzioni software proprietarie, ossia la Worldwide Developers Conference. Per questo motivo possiamo dedurre facilmente quando l’update successivo a iOS 16 farà la sua prima comparsa.

La WWDC 2023 di Apple avrà il via il giorno 5 giugno per durare fino al 9 giugno. Una quattro giorni densa di incontri e momenti formativi per gli sviluppatori ma sappiamo bene che, come sempre, il tradizionale keynote di apertura della conferenza avrà luogo solo il lunedì. Di conseguenza, dalla viva voca di Tim Cook e del suo entourage otterremo i primi dettagli relativi ad iOS 17 in questo specifico frangente.

Considerando il fuso orario che ci separa da Cupertino in California dove si trova l’Apple Camp, la prima presentazione di iOS 17 non potrà che prendere il via intorno al tardo pomeriggio di lunedì 5 giugno appunto (probabilmente intorno alle ore 19). Al termine del keynote, come da tradizione, dovrebbe esserci la distribuzione della beta ai soli sviluppatori e sarà in questo modo che gli esperti potranno iniziare a testare la prossima soluzione pensata dall’azienda di Cupertino. Vale la pena ricordare quale dovrebbe essere poi il percorso della nuova versione del sistema operativo: durante tutta l’estate si succederanno molteplici firmware sperimentali (anche pubblici). Solo nel mese di settembre, in corrispondenza del lancio dei prossimi iPhone 15, arriverà la versione definitiva dell’update per tutti e in tutto il mondo.

Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations di Apple, ha già dichiarato che la prossima WWDC23 sarà la conferenza per sviluppatori di sempre. La cosa lascia presagire anche delle sostanziali novità e implementazioni di diverso tipo per iOS 17, a differenza di quanto si era pensato fino a questo momento.

