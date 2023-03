Al via cast e personaggi di Un passo dal cielo 7; torna in prima serata su Rai1, da giovedì 30 marzo, la settima stagione della serie prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.

Siamo di nuove sulle Dolomiti, con uno sguardo alle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità. La regia è firmata da Enrico Ianniello e Laszlo Barbo. E’ una stagione diversa, senza Daniele Liotti: il suo personaggio, Francesco Neri, è uscito di scena dopo tre stagioni. In compenso, la storia si concentra sui fratelli Nappi, Manuela e Vincenzo, interpretati rispettivamente da Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello.

Manuela torna a San Vito di Cadore dopo essere diventata ispettrice e aver perfezionato i suoi studi in prossemica, una disciplina che studia sul piano psicologico i possibili significati delle distanze materiali che l’uomo tende a mettere tra sé stesso e gli altri. Grazie a questa qualità, la sorella di Vincenzo sarà in grado di concentrarsi meglio sulle indagini con una visione a 360 gradi.

Nel cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 7 anche Serena Iansiti nei panni di Carolina, compagna di Vincenzo, con il quale ora convive insieme ai figli; Rocio Muñoz Morales è Eva, ex di Vincenzo, con cui ha una figlia; Leonardo Pazzagli è Gregorio Masiero, artista locale rimasto vedovo dopo la morte di Roberta; Marco Rossetti è Nathan detto anche “l’uomo degli orsi”, che troverà in Manuela un’inaspettata alleata; Giorgio Marchesi è Luciano Paron, un allevatore ricco e potente che si scontrerà con Nathan; Alessandro Bedetti e Giulia Vecchio sono Mirko e Adele Sartor, rispettivamente figlio di Nathan e sua madre; e Gianmarco Pozzoli è il buon agente Huber Fabbricetti.

La puntata di stasera s’intitola L’uomo degli orsi, ed ecco la sinossi:

Manuela torna a San Vito per scoprire cosa si cela dietro la morte della sua amica Roberta, moglie di Gregorio Masiero, uno scultore locale. Appena arrivata, si trova coinvolta in un’indagine con suo fratello Vincenzo. Così conosce Nathan, un uomo misterioso e selvaggio che vive nella foresta, e Luciano Paron, il grande e temuto allevatore che tiene in pugno la valle. Intanto, Vincenzo è diviso tra una sorella che fatica a riconoscere e una Carolina imprenditrice che riceve un’offerta professionale inaspettata ed imperdibile da Joe Bastianich!

L’appuntamento con Un Passo dal Cielo 7 è per stasera su Rai1 dalle 21:30.

