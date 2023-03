Il 2023 è l’anno del ritorno di Tony Hadley in Italia. Il leggendario frontman degli Spandau Ballet passerà per il Belpaese con lo spettacolo Mad About You insieme alla sua The Fabulous TH Band con 4 date, due delle quali lo vedranno sul palco insieme all’Orchestra Bruno Maderna diretta dal maestro Danilo Rossi.

Di seguito tutte le date dei concerti di Tony Hadley in Italia nel 2023:

25 giugno OSTIA ANTICA (ROMA) Teatro Romano di Ostia Antica – TH band + Orchestra

Gradinata Bassa € 34,50

Gradinata Numerata Alta € 57,50

Gradinata Non Numerata € 34,50

VIP Pack Platea Numerata € 122,00

27 giugno VERONA Teatro Romano di Verona TH band + Orchestra

29 giugno CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA) Rocca Medievale – TH band

30 giugno CATTOLICA (RIMINI) Arena Regina – TH band

Poltronissima € 69,00

Poltrona € 57,50

Secondo Settore Numerato € 46,00

Terzo Settore Numerato € 34,50

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne. A proposito del suo ritorno in Italia, il cantautore ha dichiarato:

“È sempre bello tornare in Italia, ogni volta è un’emozione diversa e ho la possibilità di cantare in posti meravigliosi! Gli italiani sono sempre molto gentili con me, non vedo l’ora di incontrarli di nuovo e abbracciarli con la mia musica. Questa volta inoltre, per ben due date, sarò accompagnato per la prima volta dall’Orchestra Bruno Maderna, diretta dal Mestro Danilo Rossi. Sentire i miei nuovi brani, quelli storici e i cult che mi hanno accompagnato da sempre prendere nuova vita grazie all’orchestra è magico!”.

L’ultimo album con gli Spandau Ballet è Once More (2009), mentre nel 1992 ha pubblicato il suo primo disco solista The State Of Play. L’ultimo album da solista è Talking To The Moon, pubblicato nel 2018. A proposito dell’Italia, nel 2011 ha duettato con Caparezza nel brano Goodbye Malinconia, ma già tre anni prima era passato per lo Stivale con la partecipazione straordinaria al Festival di Sanremo in duetto con Paolo Meneguzzi sulle note di Grande.

Dopo l’annuncio dell’arrivo dei The Struts e dei The Cult in Italia nelle ultime ore, con Tony Hadley si arricchisce il calendario degli appuntamenti con gli artisti internazionali.

