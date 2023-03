Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento alla One UI 5.1 a tre smartphone di fascia media: i Samsung Galaxy F22, F23 5G e M23 5G. Tutti questi device hanno iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento One UI all’inizio di questa settimana. Tuttavia, nessuno di questi tre telefoni ha ricevuto la patch di sicurezza di marzo 2023 con il nuovo aggiornamento.

Come riportato da “SamMobile“, il Samsung Galaxy F22 ha accolto l’aggiornamento alla One UI 5.1 con la versione firmware E225FXXS5CWB2 in India ed in altri mercati asiatici. L’aggiornamento alla One UI 5.1 è in fase di lancio sul Samsung Galaxy F23 5G con versione firmware E236BXXU2CWC1. Per il Samsung Galaxy M23 5G, la One UI 5.1 è arrivata con la versione firmware M236BXXU2CWC1 in Europa e America Latina (potrebbero volerci giorni prima che i pacchetti siano disponibili nel nostro mercato, anche se dubitiamo passerà troppo tempo prima di vederli arrivare).

Se possedete un Samsung Galaxy F22, F23 5G o M23 5G in uno dei Paesi o delle Regioni sopra menzionate, potete scaricare l’aggiornamento alla One UI 5.1 sul vostro telefono accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di procedere all’installazione, una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità, solo se la percentuale residua della batteria è superiore al 50% e di effettuare anche un backup dei vostri dati da poter ripristinare in caso di bisogno (potreste dover ricorrere ad un hard-reset che non avevate preventivato che, in assenza di una copia di backup, eliminerebbe tutto quanto salvato sui dispositivi in maniera irreversibile). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

