Il Redmi Note 12 Turbo è ufficiale: il dispositivo monta uno schermo OLED da 6.67 pollici a 12 bit, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz, con supporto Dolby Vision e HDR10+. A bordo troverete il processore Snapdragon 7+ Gen. 2, fino a 16GB di RAM LPDDR5X e 1TB di storage UFS 3.1. Il Redmi Note 12 Turbo include una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 64MP con OIS, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP (la fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 16MP). Non mancherà una camera di raffreddamento del valore da 3725mm quadrati, come pure nove protezioni interne ed esterne per aumentarne la durabilità e la resistenza.

Il Redmi Note 12 Turbo si alimenta tramite una batteria con una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W. Il sistema operativo di riferimento corrisponde ad Android 13, personalizzato con MIUI 14. Tra le connettività sono incluse il Dual 5G, il Wi-Fi 6, l’NFC, il Bluetooth, la porta infrarossi ed il jack per le cuffie da 3.5mm.

Si attende il Redmi Note 12 Turbo per l’esordio sul mercato cinese nelle colorazioni Carbon Black, Xinghai Blue e Ice Feather White ed al prezzo di 1999 Yuan (pari a circa 268 euro al cambio attuale) per la variante con 8GB di RAM e 256GB di storage interno. Il modello con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna costerà 2099 Yuan (pari a circa 282 euro); quello con 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione avrà un prezzo di 2299 Yuan (pari a circa 308 euro). Infine, la versione con 16GB di RAM e 1TB di storage interno costerà 2599 Yuan (pari a circa 349 euro). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

