Approfondiamo il tema delle capsule per caffè su Amazon. Gli italiani e il caffè, un legame indissolubile si potrebbe dire. A colazione, a metà mattina, dopo pranzo, a metà pomeriggio e dopo cena: difficile trovare un momento più adatto rispetto agli altri per gustarsi un ottimo caffè. Non deve stupire, di conseguenza, la diffusione sempre maggiore delle capsule per caffè. Di cosa si tratta? Molto semplice: sono delle porzioni monodose di caffè che sono state confezionate in capsule compostabili oppure in alluminio. Il sapore? Lo stesso del caffè che si gusta al bar sotto casa. Diamo uno sguardo alle cinque migliori capsule per caffè che si possono acquistare sulla ben nota piattaforma Amazon nel 2023.

Caffè Borbone Compatibile

Ci sono varie miscele del marchio Caffè Borbone che stanno avendo un ottimo successo sul mercato. La Miscela Blu, ad esempio, compatibile Dolce Gusto, è una delle più apprezzate, per la sua capacità di riuscire a combinare persistenza, dolcezza e una struttura importante. Il sapore di queste capsule per caffè è molto elegante, con un aroma parecchio intenso.

Kimbo Intenso capsule per caffè compatibili Nespresso

Ecco un’altra tipologia di capsule per caffè che vanno per la maggiore su Amazon. In questo caso, si tratta di una tipologia di caffè che si caratterizza per avere una tostatura piuttosto scura, con un aroma forte e intenso. Da notare anche un corpo molto ricco, con un retrogusto che piace particolarmente, perché va a richiamare il cioccolato fondente.

Lavazza A Modo Mio Dek Cremoso

Il caffè normale non riuscite proprio a digerirlo? Allora la soluzione del decaffeinato è quella più adatta alle vostre esigenze e la proposta di Lavazza è certamente una delle migliori e più apprezzate in tal senso. In questo caso, infatti, siamo di fronte a un decaffeinato espresso particolarmente ricco di gusto, che si può considerare un’ottima soluzione anche da combinare con il latte. Note aromatiche di canditi e mandorle, per un profumo delicato, ma al contempo intenso.

Illy Capsule per Caffè Iperespresso tostato classico

Varie le tipologie che vengono proposte dal marchio illy: in questo caso si tratta di un espresso 100% Arabica, che rimanda a un retrogusto di cioccolato fondente e un aroma di pan tostato. Un caffè ideale per tutti quelli che apprezzano un gusto deciso e, al contempo, molto ricco.

Caffè Vergnano 1882 Espresso Capsule Caffè Compatibili Nespresso Compostabili

Un altro caffè di qualità, con delle capsule che sono compatibili Nespresso e Trè e smaltibili con la raccolta differenziata. Tre le tipologie principali, ovvero cremoso, arabica e decaffeinato: profumi intensi, aromi morbidi e delicati e un gusto sempre coinvolgente.

