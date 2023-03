Non se ne può più di titoli di articoli e di meme che alimentano a conti fatti fake news, come ho avuto modo di constatare oggi a proposito di Benedetta Rossi morta. Già, perché un post pubblicato sui social con la sua foto, aggiungendo un testo del tipo “si è spenta nel suo letto“, per forza di cose lascia credere che questo noto volto del web, soprattutto per gli amanti delle ricette, sia passato a miglior vita. Le cose vanno inquadrate in modo assai differente, secondo le informazioni che risultano disponibili oggi, ma soprattutto analizzando il testo dell’articolo al quale rimanda la foto con messaggio clickbait.

Ci lasciano credere che Benedetta Rossi sia morta con meme palesemente clickbait oggi

Dunque, dopo il casa di Ambra Angiolini, che abbiamo avuto modo di analizzare lo scorso fine settimana con un altro articolo, tocca ora concentrarsi su una vicenda per certi versi simili. Per quale motivo vi parlo di bufala su Benedetta Rossi morti? Il primo è ovvio, in quanto la chef è viva e vegeta per fortuna. Fondamentalmente, chi ha concepito il meme ingannevole ha voluto dare l’impressione che la donna sia passata a miglior vita, invogliando così gli utenti a cliccare sul link associato nei commenti al post.

Solo approfondendo tutta la vicenda si apprende che in realtà la dipartita riguardi la nonna di Benedetta Rossi e non lei stessa. Tra le altre cose, aggiungo che la notizia risalga a tre mesi fa, motivo per il quale appare palese il tentativo di prendersi gioco dei lettori, ottenendo in questo modo visualizzazioni in modo poco corretto. Pratica purtroppo sempre più diffusa, anche se alla fine il discorso pare focalizzato sempre sulle solite testate, che evidentemente non riescono a lavorare sulla qualità dei propri contenuti.

Resta il fatto che la storia riguardante Benedetta Rossi morta ci fa aggiungere un altro tassello al mosaico delle bufale.