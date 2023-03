Il calendario italiano dei concerti degli artisti internazionali si arricchisce con l’unica data italiana dei The Cult a Pordenone nel 2023. L’estate si infiammerà in occasione del Pordenone Blues Festival con la band di Ian Astbury e Billy Duffy che sul palco riproporrà grandi classici come She Sells Sanctuary e Fire Woman.

I The Cult saliranno sul palco del Pordenone Blues Festival insieme ad altri special guest ancora da annunciare. Il concerto è programmato per il 1° luglio 2023 al Parco del Valentino e le prevendite saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 31 marzo al prezzo di € 40.00 + diritti di prevendita, o al costo di € 50.00 alla cassa.

L’ultimo album dei The Cult è Under The Midnight Sun pubblicato nel 2022 come undicesima esperienza in studio sei anni dopo Hidden City, uscito nel 2016. I The Cult affondano le proprie radici nel 1983, durante una gigantesca ondata post-punk e gothic rock.

La loro nascita è dovuta all’incontro tra Ian Astbury e Billy Duffy, provenienti rispettivamente dai Southern Death Cult e dai Theatre Of Hate. Il loro primo nome è Death Cult e dai primi album Dreamtime (1984) e Love (1985) si ritagliano uno spazio importante nella scena internazionale con uno stile che coniuga il post punk all’hard rock esploso negli anni ’70, soprattutto grazie alla voce di Ian Astbury.

Negli anni il successo esplode con She Sells Sanctuary e altri singoli come Rain e Revolution, con i quali la band definisce al meglio il proprio sound. Tra gli altri album di successo sono degni di menzione Electric (1987), Ceremony (1991) e The Cult (1994), quest’anno fortemente influenzato dalla scomparsa di artisti e star internazionali come Kurt Cobain e River Phoenix.

Per il momento non è dato conoscere i nomi degli ospiti speciali del concerto dei The Cult a Pordenone.

Continua a leggere su optimagazine.com