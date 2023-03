Tra le offerte di primavera di Amazon ci sono quest’oggi tantissimi smartphone top di gamma ad un prezzo davvero imperdibile. Tra questi vi segnaliamo il bellissimo Google Pixel 6a, disponibile nelle tre colorazioni Grigio antracite, Grigio chiaro e Verde salvia con uno sconto del 28% e al prezzo finale di 329 euro (invece di 459 euro di listino) senza buds. La disponibilità del prodotto è immediata, la vendita e la spedizione sono a carico dell’e-commerce e, per i clienti iscritti a Prime, la consegna è gratuita. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out. Non ci resta che andare a vedere insieme quali sono i principali dettagli e specifiche del device.

Il Google Pixel 6a (2022) presenta un grande display OLED HDR Always-on da 6,1 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz, densità 429 ppi e protezione Corning Gorilla Glass 3. Sotto la scocca troviamo il processore Google Tensor (5 nm) octa-core con grafica Mali-G78 MP20, abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (non espandibile). Il chip Titan M2 e il core di sicurezza di Google Tensor offrono un ulteriore livello di sicurezza hardware per rendere il vostro smartphone ancora più resiliente in caso di attacchi.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Google Pixel 6a è dotato sul retro di una configurazione a doppia fotocamera con un sensore grandangolare da 12MP e un ultra-wide da 12MP; frontalmente la selfie-cam è da 8MP. Come connettività il Pixel 6a possiede: Bluetooth 5.2, LTE-A (CA) e 5G. Il tutto è alimentato da una batteria da 4400mAh dotata di supporto alla ricarica rapida cablata a 18W e garantisce un’autonomia che può durare più di 24 ore. Insomma, un ottimo gioiellino da portarsi a casa, soprattutto a questo prezzo scontato.

