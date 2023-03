Giusy Buscemi è la protagonista assoluta di Un Passo dal Cielo 7. Dopo l’uscita di scena di Daniele Liotti, l’attrice veste ora i panni di Manuela Nappi a tempo pieno. Non solo: il personaggio eredita anche quel ruolo che fu dell’amatissimo Terence Hill nelle prime tre stagioni.

Una grande responsabilità, di cui la Buscemi non sente tuttavia il peso. Intervistata da TvBlog, l’attrice ha rivelato che il centro della storia è il paesaggio offerto dalle Dolomiti, quindi le bellezze naturali di quel luogo che si trova proprio “a un passo dal cielo”.

“Non sento la responsabilità, per me la centralità di questa serie -lo abbiamo detto tantissime volte- è delle Dolomiti, delle montagne, che ci regalano dei paesaggi mozzafiato”, ha affermato Giusy Buscemi nell’intervista. Fondamentale nella settima stagione sarà il punto di vista inedito di Manuela, la sorella del commissario Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello. “Darà un punto di vista nuovo, femminile, sia per le indagini che dal punto di vista familiare”.

Manuela non entra più in punta di piedi: in Un Passo dal Cielo 7 è cambiata, anche se non del tutto. Ora è una giovane donna matura e consapevole di ciò che vuole nella vita. “Sicuramente rispetto al passato è rimasta la sua empatia, è la sua caratteristica che la contraddistingue dalla prima volta che l’abbiamo vista”, ha spiegato a TvBlog. “Di nuovo c’è… quasi tutto! A cominciare dal look, sarà totalmente diversa. E poi, se nella scorsa stagione era alla ricerca della sua indipendenza, in questa stagione l’ha trovata ed è diventata determinata, tenace. Insomma, sa quello che vuole”.

In Un Passo dal Cielo 7, Manuela tornerà a San Vito di Cadore dopo essere diventata ispettrice e aver perfezionato i suoi studi in prossemica, una disciplina che studia sul piano psicologico i possibili significati delle distanze materiali che l’uomo tende a mettere tra sé stesso e gli altri. Grazie a questa qualità, la sorella di Vincenzo sarà in grado di concentrarsi meglio sulle indagini con una visione a 360 gradi.

