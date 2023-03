Decisamente è già tempo di parlare di iOS 16.5. Nonostante il lancio definitivo del firmware iOS 16.4 sia avvenuto solo lunedì scorso, il prossimo passaggio software di Apple è già in beta e il primo pacchetto per gli sviluppatori è in sperimentazione. Questo ci restituisce un dettaglio davvero notevole: con il prossimo adeguamento, un comando all’assistente Siri ci consentirà di registrare lo schermo dell’iPhone.

Nella beta 1 per sviluppatori di iOS 16.5 spicca proprio la funzionalità appena indicata. Con un comando vocale molto semplice, si potrà dare il via alla registrazione dello schermo in ogni contesto in cui la funzione ci tornerà utile. Basterà semplicemente dire: “Ehi Siri, avvia la registrazione dello schermo” e il gioco sarà fatto. Fino a questo momento, i possessori di melafonino hanno potuto impartire all’assistente virtuale il comando per effettuare solo la cattura di uno schermo, dunque uno screenshot. Non ci sono dubbi sul fatto che il passo in avanti compiuto dal prossimo aggiornamento software è di certo utilissimo per tanti che ricorrono spesso alla registrazione. Per completare proprio l’operazione specifica, basterà poi semplicemente dire: “interrompere la registrazione dello schermo”.

Come fa notare la fonte 9to5Mac, protagonista della scoperta, non sembra che ci sia ancora un’azione di registrazione dello schermo dedicata per l’app Scorciatoie per il momento. Tuttavia, non ci sono perplessità sul fatto che questa potrà essere introdotta a breve. Lo sviluppo appena cominciato dell’aggiornamento iOS 16.5 sarà di certo lungo svariate settimane e dunque ci sarà il tempo di apportare miglioramenti alla funzione e scovare anche eventuali bug che, per il momento, possono ancora essere presenti. Allo stato dei fatti non ci resta altro che osservare l’anteprima video del funzionamento dello specifico comndo vocale per le registrazioni video presente al termine di questo articolo.

