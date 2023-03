Il servizio Apple Pay Later è ufficiale negli Stati Uniti, almeno per un numero selezionato di utenti che potranno utilizzarlo subito. Come funziona la formula di pagamento rateale e senza interessi promossa dall’azienda di Cupertino? Ancora, quando arriverà in Italia?

Apple Pay Later rientra nei sistemi “Compra ora, paga dopo” (Buy now, pay later, BNPL) portati avanti anche da altre società. Apple è attiva ora in questa direzione grazie alla partnership con Goldman Sachs, dopo aver annunciato la grande novità alla WWDC 2022. Il ritardo accumulato è servito a condurre numerosi test ma ora gli utenti idonei degli Stati Uniti stanno ricevendo una mail al loro recapito associato all’ID Apple che li invita proprio a provare questa soluzione.

Come funziona Apple Pay Later? Il sistema si integra all’interno dell’app Wallet e rende possibile suddividere un acquisto online e in-app effettuato con Apple Pay su iPhone e iPad (ma comunque aggiornati a iOS e iPadOS 16.4) in quattro rate. I pagamenti saranno uguali e dilazionati in sei settimane. L’aspetto estremamente positivo è che non saranno calcolati interessi o altre commissioni per beneficiare di questo servizio e la spesa affrontata potrà variare da un minimo di 50 dollari ad un massimo di 1000 dollari.

Nel momento in cui si procederà con il servizio Apple Pay Later nel caso di un nuovo acquisto, verrà sempre avviato un controllo del credito dell’utente. Questo perché di fatto Apple ci concederà un vero e proprio prestito della somma non pagata all’atto dell’acquisto. Gli utenti per i quali sarà approvato il nuovo sistema, vedranno proprio l’alternativa di acquisto tra quelle disponibili del proprio wallet. Da notare poi che i commercianti presso i quali si è effettuata una transazione non sapranno mai del pagamento rateizzato richiesto, visto che otterranno subito l’intera somma del bene.

Quando arriverà Apple Pay in Italia? La prerogativa del servizio per gli Stati Uniti durerà certamente un po’. Non ci stupirebbe dover attendere la gradita novità dalle nostre parti anche per mesi. Magari, la speranza è che nella prossima WWDC 2023 di giugno sia la stessa Apple a fornire una tempistica relativa al rilascio del sistema di pagamento entro i nostri confini, come in tutta Europa.

Continua a leggere su optimagazine.com