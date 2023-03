Amazon si appresta a segnalare i prodotti che vengono restituiti con una certa frequenza. Come riportato da ‘theinformation.com‘, lo scopo è quello di allertare i clienti nel caso in cui si stessero accingendo ad acquistare articoli di scarsa qualità (cosa che molto spesso succede). L’etichetta in sé non impone limiti, ma potrebbe senz’altro attirare la curiosità del cliente, che, a quel punto, deciderebbe di pensarci bene prima di cimentarsi subito nell’acquisto, leggendo qualche recensione o facendo comunque il punto della situazione.

Amazon, così facendo, aiuterà gli utenti ad individuare gli articoli di scarsa qualità, specie quelli che vengono gonfiati attraverso recensioni false. Se il colosso dell’e-commerce ha preso la decisione di apportare questa etichetta ai prodotti che più spesso vengono restituiti è per venire incontro ai clienti, indirizzandoli verso un tipo di shopping più consapevole e diminuendo, al contempo, il numero dei resi, che ricordiamo avere un grande impatto, anche a livello ambientale. Per evitare di essere contrassegnati da questa etichetta, si spera che venditori e produttori siano un po’ più realistici nelle loro descrizioni e che propongano solo prodotti di un certo standard, senza gettare fumo negli occhi nei clienti. La funzione di etichettatura da parte di Amazon sui prodotti che sono stati resi più frequentemente è disponibile, per adesso, solo negli USA, tra l’altro per un numero ristretto di articoli.

Non sappiamo a quali mercati la caratteristica verrà estesa, né tanto meno a quali prodotti. Vedremo se l’ufficio stampa di Amazon elargirà altre informazioni in merito per provare a fare un po’ più di chiarezza sulla questione. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com