Super sconto su Amazon per lo Xiaomi Mi Band 7 in vista delle offerte di primavera, ancora poche ore e si potranno sfruttare queste occasioni per risparmiare un bel po’ sull’acquisto di vari prodotti. Sono mesi che monitoriamo i prezzi di questo fitness tracker, tra i più richiesti sul mercato e finalmente è stato raggiunto il costo più basso da quando è approdato sul mercato. Merito delle offerte di primavera di Amazon che hanno garantito uno sconto del 33% sul prezzo da listino di 59,99 euro.

Proposto anche Xiaomi Mi Band 7 alle offerte di primavera con Amazon: il prezzo aggiornato

Rilancio interessante, dunque, dopo l’offerta di alcuni giorni fa. Ecco quindi che il costo finale attuale di questo Xiaomi Mi Band 7 su Amazon risulta essere di 39,99 euro. Un bel risparmio che potrà sicuramente far capitolare qualche utente ancora indeciso su tale acquisto e ricordiamo come le spese di spedizione siano assolutamente gratuite. C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, quindi le scorte non stanno terminando e nel giro di pochissimi giorni lo Xiaomi Mi Band 7 arriverà tranquillamente nelle vostre case.

L’offerta è super allettante, ci sono ovviamente tutte le garanzie del caso e bisogna affrettare i tempi d’acquisto, perché in poche ore potrebbe cambiare nuovamente il prezzo finale dello Xiaomi Mi Band 7. A questo punto può essere utile conoscere le caratteristiche tecniche di questo interessante fitness tracker. Parliamo di un dispositivo che si ritrova con un display AMOLED da 1,62 pollici con nuovi quadranti e nuovi stili, è possibile ad esempio scegliere tra oltre 100 quadranti dinamici.

Grande attenzione viene data poi all’aspetto salute, visto come questo Xiaomi Mi Band 7 sia in grado di analizzare il massimo consumo di ossigeno oltre che monitorare continuamente il livello di ossigeno nel sangue. Non manca poi il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, del livello di stress oltre che del ciclo femminile. Non è quindi un semplice contapassi o contacalorie, ma fornisce dettagli importanti anche sotto l’aspetto della salute. Ovviamente questo Xiaomi Mi Band 7 supporta oltre 110 modalità sportive tra cui scegliere.