Diversi utenti si sono scontrati con problemi di versione obsoleta WhatsApp nelle ultime ore, in particolare ieri 27 marzo. L’app ha continuato a dare questo tipo di errore e a non funzionare più regolarmente: ancora, in tanti non sono riusciti ad aggiornarla in nessun modo e neanche dopo i numerosi tentativi. Cerchiamo di capire a cosa siano dovute le anomalie e se esiste una soluzione immediata a disposizione.

Chi è stato impattato dai problemi

I problemi di versione obsoleta WhatsApp sono stati registrati esclusivamente dagli utenti che partecipano al programma beta Android sul Play Store. Per questi ultimi, da giorni, compariva in app la notifica relativa alla necessità di adeguare la loro versione del servizio all’ultima disponibile. Peccato che l’operazione di adeguamento poi non venisse veramente eseguita all’interno del Play Store appunto e a partire dalla giornata di ieri, proprio WhatsApp ha smesso di funzionare del tutto. In tanti si sono visti riproporre una schermata relativa alla versione scaduta del servizio e non sono più riusciti ad entrare nelle chat.

Una soluzione

Come sottolinea anche l’informatore WABetaInfo che ha seguito la vicenda nelle ultime ore, una nuova versione WhatsApp andrà scaricata immediatamente. Considerando che, per molti, l’operazione è impossibile dal Play Store e dal relativo programma beta, l’unico rimedio è quello di procedere all’update attraverso il sito Web ufficiale di WhatsApp appunto, adeguandosi al pacchetto siglato come 2.23.7.14. Una volta installato quest’ultimo, tutto dovrebbe tornare alla normalità, senza particolari errori.

C’è da dire che prima della disponibilità del nuovo pacchetto sul sito, tanti beta tester (spinti dall’errore della versione WhatsApp obsoleta) hanno abbandonato il programma sperimentale per effettuare l’installazione del servizio standard. Solo in questo modo hanno ovviato alle anomalie ma, per fortuna, saranno liberi di tornare a testare tutte le ultime implementazioni degli sviluppatori in qualsiasi momento dal Play Store.

