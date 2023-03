Al via la prevendita dei biglietti per Noel Gallagher a Milano nel 2023 con gli High Flying Birds. L’artista torna in concerto in Italia per un unico appuntamento in programma al Mediolanum Forum di Assago. La data è quella del prossimo 8 novembre.

Noel Gallagher’s High Flying Birds saranno protagonisti di un unico appuntamento live al Forum di Assago. Il cantautore britannico che ha lanciato il brit pop torna con i suoi High Flying Birds dopo quattro anni nel Bel Paese per un unico concerto in programma l’8 novembre 2023.

Durante il concerto, Noel Gallagher regalerà al pubblico italiano una ricca scaletta che spazia tra una selezione di brani del nuovo album, i preferiti della carriera solista e i classici degli Oasis.

Biglietti per Noel Gallagher a Milano nel 2023

Quello con gli High Flying Birds sarà l’unico concerto di Noel Gallagher in Italia quest’anno. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 29 marzo, in anteprima esclusiva per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla pre-sale anticipata occorrerà registrarsi su livenation.it ed effettuare poi il login per l’acquisto dei biglietti nella data indicata.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta invece alle ore 10:00 di giovedì 30 marzo sui circuiti TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.

Prezzi a breve disponibili.