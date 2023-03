Spendereste mai un milione di euro per un biglietti per il concerto dei Maneskin all’Arena di Verona? Per l’esattezza la cifra da pagare sarebbe di un milione e 200 mila euro, una cifra a dir poco folle.

Non è – chiaramente – il prezzo di vendita sui canali ufficiali ma la follia di un utente in possesso di un biglietto per la prima fila che ha provato a rivenderlo sui canali di secondari ticketing, ossia su Viagogo.

Il risultato? Un’altra mega-multa in arrivo per Viagogo. La società USA con sede anche in Svizzera è nota per vendere online biglietti per concerti, eventi sportivi e spettacoli in generale a prezzi superiori rispetto a quello di acquisto. In Italia ci sono più controlli sui prezzi ma comunque, lo scorso anno, sono stati venduti decine di biglietti a prezzi superiori per i concerti di Blanco, Maneskin e Renato Zero, solo per citarne alcuni.

La piattaforma è inoltre ancora attiva in tutto il mondo. Possibile è quindi vendere biglietti per i concerti e gli spettacoli che si svolgeranno in Italia anche sui rispettivi siti internazionali.

Così, un biglietto per il concerto dei Maneskin all’Arena di Verona, sold out in pochi minuti, è stato messo in vendita alla cifra record di 1 milione e 200 mila euro, cifre proibitive a meno che non siate Paperoni. Il biglietto è rimasto, ovviamente, invenduto ma ha fruttato a Viagogo una bella multa. La società dovrà pagare ben 12 milioni di euro.

A spedire la multa, l’Autorità per le comunicazioni e non è la prima che invia a Viagogo, intenzionata a come attore e a punire il mercato secondario dei biglietti. A Viagogo era già arrivata una multa da 3,7 milioni nel 2020, cui fece seguito un’altra multa, da 23,5 milioni nel 2022. Nel 2023 la sanzione da pagare è pari a circa 12 milioni di euro.