Come ben sappiamo, su Amazon sono iniziate offerte di primavera davvero molto interessanti e tra i principali protagonisti troviamo il Google Pixel 7 Pro (2022). Questo smartphone Android 5G viene proposto con uno sconto del 17% precisamente al prezzo di 750,51 euro (invece di 899 euro di listino), nel colore Nero ossidiana, senza buds e nel taglio di memoria 12GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Si tratta di un’esclusiva Amazon e il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce; la disponibilità è immediata e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Offerta Google Pixel 7 Pro - Smartphone 5G Android sbloccato con... Grazie a Google Tensor G2, Pixel 7 Pro è più veloce, più efficiente...

La batteria adattiva di Pixel può durare oltre 24 ore. Se attivi il...

Il Google Pixel 7 Pro 5G sfoggia il design più accattivante di sempre, in alluminio lucido e dai colori moderni ed eleganti e realizzato con materiali riciclati. Presenta un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Sotto la scocca troviamo il processore potente Google Tensor G2 affiancato da 12GB di RAM e 128GB di storage interno. Grazie a questo potente SoC il device è più veloce, più efficiente e più sicuro, e realizza foto e video di una qualità elevatissima mai vista a bordo di un Pixel; inoltre, con il Tensor G2 e il chip di sicurezza Titan M2, lo smartphone presenta diversi livelli di sicurezza che proteggono le vostre informazioni personali.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Google Pixel 7 Pro è dotato sul retro di una configurazione a tripla fotocamera, con un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo da 48MP e un ultra-grandangolare da 12MP. Lato software il dispositivo utilizza il sistema operativo Android 13. Infine, il tutto è alimentato da una batteria adattiva da 5000mAh, che può durare più di 24 ore e, se viene attivato il risparmio energetico estremo, può durare anche fino a 72 ore.

