Fedez e Luis Sal a Muschio Selvaggio erano ormai una coppia di fatto. Il podcast dei due è molto amato dal pubblico, non solo dai fan dei rispettivi schieramenti. Muschio Selvaggio è infatti riuscito nel compito di conquistare anche chi inizialmente non apprezzava in modo particolare né l’uno né l’altro.

Soprattutto, in pochi avrebbero scommesso sulle effettive doti di Luis Sal sul fronte dell’intrattenimento. Invece, con il passare degli episodi ha dimostrato a tutti di poter essere una fantastica metà di Fedez. Tra i due c’è una complicità ben tangibile in ogni battuta e in ogni puntata, anche grazie a quell’amicizia di vecchia data che custodiscono gelosamente.

Proprio per questo motivo, l’assenza – all’apparenza ingiustificata – di Luis Sal a Muschio Selvaggio si fa notare.

Perché Luis Sal è assente a Muschio Selvaggio

Non una parola sull’assenza di Luis Sal a Muschio Selvaggio. Bocca cucita da parte di Fedez che non ne ha mai fatto menzione. Tutto prosegue con estrema normalità al punto che la sedia vuota di Luis Sal sembra dover passare inosservata. Ma è impossibile. Inoltre, meno se ne parla e più in rete si alimenta la curiosità dei fan che vogliono conoscere i motivi reali dell’assenza di Luis Sal a Muschio Selvaggio, e non solo.

Lo YouTuber è infatti un po’ che non si fa vivo sui social. I suoi canali ufficiali sono fermi e di lui non si hanno notizie. Il motivo? Impossibile conoscerlo ma si punta su impegni lavorativi. Forse Luis Sal è stato ingaggiato per nuovi programmi, di cui non si può ancora parlare. Così, Fedez sarebbe costretto a tacere e a non motivare in alcun modo l’assenza del compagno di viaggio.

Una decisione ingiustificabile per i fan che invece chiedono a gran voce una spiegazione. O almeno qualche parola per non far passare l’assenza di Luis Sal a Muschio Selvaggio perfettamente normale quando invece non era stata pianificata. Intanto, Fedez ritrova l’amico Rovazzi.