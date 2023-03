L’aggiornamento iOS 16.4 è stato rilasciato e con esso anche la funzione di isolamento vocale su iPhone per le telefonate. Dopo esserci soffermati sulle principali novità dell’update, è il caso di approfondire l’opzione appena indicata. Quest’ultima sarà di certo in grado di migliorare l’esperienza in chiamata da adesso in poi e per questo motivo, vale la pena attivcarla.

Cos’è l’Isolamento vocale? La funzione darà la priorità alla voce di chi parla al telefono rispetto al contesto circostante. In pratica, l’opzione riesce a bloccare il rumore ambientale, rendendo le telefonate più chiare e consentendo agli interlocutori di ascoltarsi meglio. La novità era molto attesa già dal primo lancio di iOS 16 e ora (finalmente) ha fatto capolino con l’update incrementale iOS 16.4.

Una volta capito esattamente a cosa serve l’isolamento vocale su iPhone, è decisamente il caso di spiegare come attivarlo. Il passaggio propedeutico a tutti gli step di seguito indicati è l’installazione dell’aggiornamento iOS 16.4 a bordo del telefono. Senza la dovuta installazione del pacchetto software nuovo di zecca, nessun benefit sarà possibile.

L’isolamento vocale su iPhone sarà attivabile direttamente in chiamata. Durante la telefonata, si dovrà accedere al Centro di Controllo del telefono e dunque cliccare in alto a destra dove c’è la voce “Microfono standard”: all’interno di quest’ultima, andrà semplicemente selezionata l’opzione di isolamento vocale ed il gioco è fatto. La qualità della conversazione migliorerà immediatamente proprio perché i rumori del contesto saranno decisamente più bassi rispetto al solito e sarà data assoluta priorità alla voce di chi è impegnato proprio nella telefonata.

Non ci sono dubbi sul fatto che la nuova funzione sarà utilizzata da un numero crescente di utenti con il diffondersi della distribuzione dell’aggiornamento iOS 16.4. Questa novità, anche presa da sola, vale decisamente l’installazione dell’ultima fatica software Apple.

