Ci sono almeno cinque buone ragioni per testare da subito l’aggiornamento iOS 16.4, da ieri sera disponibile anche qui in Italia nella sua versione stabile e definitiva. Come stanno le cose? Effettivamente, da alcune ore a questa parte stanno venendo a galla tutti i passi in avanti fatti dai tecnici con un pacchetto software solo sulla carta secondario. Confermando in buona parte le anticipazioni fornite nei giorni scorsi, proviamo a capire come si stia sviluppando il discorso per il pubblico, in attesa dei primi riscontri sulla durata della batteria dagli utenti in possesso di un iPhone compatibile.

Provando a scendere in dettagli, allo stato attuale è possibile concentrarsi su almeno cinque elementi che possono fare la differenza per il pubblico propenso a testare immediatamente l’aggiornamento iOS 16.4. Si parte dalle nuove emoji, 21 in totale, tra cui la mano in fronte, testa che scuote, cuore rosa, cuore blu, cuore grigio, asino, alce, uccello nero, oca, ala, medusa, giacinto, baccello di pisello, zenzero, ventaglio, pettine, flauto e maracas. Occhio a Safari, visto che l’‌iPhone‌ o l’‌iPad‌ richiederà all’utente di autorizzare l’app Web a inviare notifiche push.

Accolta poi una richiesta del pubblico con l’aggiornamento iOS 16.4, visto che Apple ha ottimizzato Apple Books per eliminare la tradizionale animazione di rotazione delle pagine. La stessa che era stata utilizzata sin dai primi giorni dell’app e che aveva creato non pochi malumori tra gli utenti. Ancora, la funzione Emergency SOS via Satellite, particolarmente utile in casi di emergenza, viene ora estesa sui modelli iPhone 14 in Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo dopo l’ultimo upgrade.

Ufficiale, con l’aggiornamento iOS 16.4, anche il supporto ai controller PS5. Che ne pensate al momento dell’ultimo pacchetto software di Apple?