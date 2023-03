Da ieri 27 marzo alle ore 18 sono di scena le offerte di Primavera Amazon e lo saranno ancora fino alle 23:39 di domani 29 marzo. Le promozioni sono diverse e riguardano anche la categoria smartphone. Per il brand Samsung in particolare poi, 3 dispositivi top di gamma di nuova e vecchia generazione sono scontati più che mai e potrebbero essere davvero una grande occasione per chiunque punti ad un nuovo dispositivo.

La prima delle proposte degne di nota riguarda l’ultimissimo Samsung Galaxy S23, in forte sconto nonostante il suo lancio recentissimo nel mese di febbraio. Il device (nella sua versione con memoria interna da 128 GB) non costa più 979 euro, bensì solo 839 euro. A queste condizioni, è possibile acquistare lo smartphone in tutte le sue varianti di colore ossia la nuance crema, verde, lavanda e nera. Le consegna avverrà non più tardi di questo venerdì 31 marzo.

L’occasione è più che ghiotta anche per l’ex ammiraglia Samsung Galaxy S22. Il prezzo di listino di 929 euro è decisamente un vecchissimo ricordo. Ora l’esemplare con taglio di memoria interna da 128 GB non costa più di 569 euro. Di questa scontistica usufruiscono attualmente solo i modelli bianco, nero, rosa e verde. Anche in questo secondo caso, i tempi di consegna saranno rapidissimi con l’arrivo del pacco non più tardi di venerdì prossimo.

Per completare il tris di offerte di Primavera più che interessanti per il brand Samsung, va segnalato anche il Samsung Galaxy Z Flip 4. A neanche 800 euro, per l’esattezza a 799 euro, si potrà acquistare il dispositivo pieghevole a conchiglia con capacità di memoria uguale a 128 GB. Si tratta di un taglio netto rispetto al valore iniziale di listino di 1149 euro. A queste condizioni si potrà scegliere tra le nuance blu, grafite e rosa. Anche in quest’ultimo caso, il pacco arriverà non più tardi del prossimo weekend.

