Vivo è pronta al lancio di un nuovo smartphone pieghevole. La società, infatti, dovrebbe presentare in Cina il Vivo X Fold 2 entro la fine del 2023. Il foldable potrebbe essere lanciato anche nei mercati globali molto presto, probabilmente dopo il suo debutto nel mercato asiatico. Tuttavia, l’azienda tecnologica con sede a Dongguan, deve ancora rivelare la data di lancio ufficiale del dispositivo. Intanto, sappiamo che il Vivo X Fold 2 sembra imminente in quanto è comparso sul sito di AnTuTu. Il benchmark conferma le specifiche chiave del prossimo telefono pieghevole Vivo. Andiamo a dare un’occhiata alle specifiche, alle caratteristiche e ad altri dettagli giunti finora prima del lancio.

Il Vivo X Fold 2, che probabilmente sarà lanciato in Cina nelle prossime settimane, risulta essere in elenco su AnTuTu. L’elenco di riferimento conferma che il prossimo telefono pieghevole avrà a bordo l’ultimo processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm. Il device, che si mostra con il numero di modello PD2266, includerà anche 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, sempre secondo l’elenco. Oltre a ciò, l’elenco conferma che il foldable utilizzerà il sistema operativo Android 13 con skin Origin OS 3, per il mercato locale. Inoltre, se il telefono verrà lanciato anche a livello globale, è probabile che venga lanciato con Funtouch OS 13 già pronto. Su AnTuTu il nuovo X Fold 2 di Vivo ha ottenuto ben 13.18.092 punti, mentre la CPU e la GPU hanno rispettivamente ottenuto nei test 2.88.246 e 5.79.982 punti. Il dispositivo è riuscito a ottenere 2,56,004 e 1,93,860 punti anche nei test di memoria e UX.

Per quanto concerne altri dettagli del Vivo X Fold 2, trapelati precedentemente, è possibile che il pieghevole disponga di una batteria da 4800mAh con supporto alla ricarica rapida da ben 120W. Dovrebbe presentare un display pieghevole E8 AMOLED da 6 pollici con una risoluzione 2K e supporto per la frequenza di aggiornamento di 120Hz. Inoltre, si dice che lo smartphone sia dotato di uno scanner di impronte digitali in-display. Lato fotografico, il device dovrebbe sfoggiare una configurazione a tripla fotocamera sul retro con un sensore principale Sony IMX866 da 50MP e supporto OIS insieme a un sensore ultra-wide Sony IMX663 da 12MP e un teleobiettivo Sony IMX663 da 12MP.

