Vittoria Schisano protagonista di una serie tv Netflix? La risposta è sì almeno secondo quanto annunciato poco fa dai profili social ufficiali di Netflix. La piattaforma annuncia La Vita non Volevi, una nuova serie prodotta da Banijay Studios Italy e che sarà disponibile solo su Netflix con la firma di Ivan Cotroneo e Monica Rametta.

Le riprese della nuova produzione in 6 episodi hanno preso il via proprio in questi giorni e il cast si dividerà tra Lecce, Salento e Napoli portando sullo schermo proprio Vittoria Schisano, nei panni di Gloria, Giuseppe Zeno in quelli di Sergio e Pina Turco in quelli di Marina. La serie, creata e scritta da Ivan Cotroneo e da Monica Rametta e diretta dallo stesso Cotroneo, è una storia di legami, amicizia e scoperta, che racconta della felicità che crediamo di volere ma anche di quella che ci sorprende, che scombina la vita. È ciò che accade a Gloria, la protagonista, e che risuona poi in tutti i personaggi della storia.

In particolare, le prime anticipazioni su La Vita che Volevi rivelano che proprio Vittoria Schisano sarà la protagonista nei panni di Gloria, una donna convinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica accanto al suo amore, Ernesto, ma, un giorno, la sua vita viene sconvolta dall’arrivo di Marina, sua amica ai tempi dell’università a Napoli, prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione. Sarà l’amica a portarsi dietro i figli avuti da due diverse relazioni, Andrea e Arianna, e un pancione in cui nasconde una terza gravidanza.

Dopo di loro arriverà anche Sergio, padre di Arianna, uomo tutto d’un pezzo fin da subito molto diffidente nei confronti di Gloria. Per lei, è giunto il momento di fare i conti con “la vita che voleva”, il suo passato e il suo futuro, questo la legherà proprio al personaggio interpretato da Giuseppe Zeno? I primi commenti a caldo dopo l’annuncio social Netflix non sono dei migliori e qualcuno si lancia addirittura in un “E con questa avete toccato il fondo”.