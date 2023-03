Arrivano finalmente maggiori riscontri per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22 e gli altri smartphone che sono stati colpiti di recente da un bug che coinvolge il processore Exynos. Ne abbiamo parlato anche sul nostro magazine poco più di una settimana fa, provando tra le altre cose a fornirvi qualche dritta per affrontare al meglio la questione. Dopo giorni di rumors ed ipotesi, finalmente abbiamo una presa di posizione da parte del produttore coreano, a testimonianza del fatto che il problema rappresenti un qualcosa di prioritario per l’azienda stessa in questo particolare momento.

Sta arrivando la soluzione al bug per Samsung Galaxy S22 e non solo: tempistiche del produttore e primi dettagli

Allo stato attuale, quali sono le informazioni trapelate per chi da tempo attende una soluzione al bug che ha colpito non solo il Samsung Galaxy S22, ma anche altri device concepiti dal produttore coreano? Le tempistiche ed alcuni dettagli ci presentano effettivamente un quadro più chiaro della situazione, grazie anche a quanto affermato da un membro dello staff all’interno del forum ufficiale. Provando a tradurre quanto riferito da Samsung USA, emerge effettivamente un quadro più definito della situazione, con svolta in arrivo per tutti a stretto giro.

In particolare, l’azienda ha fatto sapere di aver individuato sei vulnerabilità che potrebbero potenzialmente avere un impatto su dispositivi Galaxy colpiti dall’anomalia, pur facendo presente che nessuno tra questi potesse essere considerato “grave”. Samsung ha rilasciato patch di sicurezza per cinque bug su sei a marzo. Un’altra patch di sicurezza verrà rilasciata ad aprile per risolvere la restante vulnerabilità, con un intervento che riguarderà in primis il Samsung Galaxy S22.

Viene richiesta più pazienda ai possessori di modelli appartenenti alla serie M, A, fino ad arrivare ai Galaxy Watch. Insomma, prossimo aggiornamento cruciale per il Samsung Galaxy S22.

