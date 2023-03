Il Concertozzo di Elio E Le Storie Tese ritorna anche quest’anno. La band milanese ha annunciato la data del nuovo appuntamento con lo spettacolo evento in compagnia del Trio Medusa, con il ricavato devoluto in beneficenza.

Il Concertozzo di Elio E Le Storie Tese

Dopo il successo della prima edizione a Bergamo nel 2022, il Concertozzo di Elio E Le Storie Tese arriva alla seconda edizione. Insieme alla band di Stefano Belisari (questo il nome di battesimo del frontman Elio) ci saranno tanti ospiti, soprattutto il Trio Medusa e Cesvi, l’organizzazione umanitaria Bergamasca già presente all’evento di Bergamo.

Il Concertozzo di Elio E Le Storie Tese andrà in scena il 2 luglio 2023 nella piazza Martiri di Carpi. I biglietti in prevendita sono già disponibili nelle seguenti soluzioni:

Posto Unico € 34,50

Tribuna Numerata € 69,00

Parte del ricavato sarà devoluto a Cesvi per sostenere Case Del Sorriso, un programma a sostegno delle famiglie emarginate. L’anno scorso il Concertozzo ha raccolto 10mila euro che Cesvi aveva destinato alla ricostruzione della scuola materna di Bucha, in Ucraina, devastata dai bombardamenti russi.

A proposito dell’evento, la band milanese dichiara:

“Dopo il clamoroso successo del Concertozzo a Bergamo, pensavamo di avere raggiunto l’apice del piacere. Nulla sembrava più entusiasmarci, a parte la prospettiva di accompagnare i nipotini al parco mentre la vecchiaia lentamente ma inesorabilmente divorava le nostre carni. Ma poi vedevamo Mangoni, una persona molto più anziana di noi, che cantava con passione per i social, per Radio Deejay, per tutti i suoi fan, per cani e porci e questa sua passione ci ha convinto che avremmo potuto realizzare una cosa ancora più migliore del Concertozzo. Così abbiamo deciso di tornare di nuovo tutti insieme sul palco, perché sul palco si sta bene, e anche perché con il Ritorno del Concertozzo possiamo puntare i riflettori sulle band emergenti che ci piacciono. Quindi viva il Ritorno del Concertozzo, che dura un giorno in più e che fa felici ancora più esseri umani!”.

Il Concertozzino del 1° luglio con ingresso gratuito

Carpi non ospiterà solamente il Concertozzo di Elio E Le Storie Tese. Il giorno prima, 1° luglio 2023, andrà in scena il Concertozzino, un evento organizzato da Belisari e soci per sostenere gli artisti emergenti accuratamente selezionate dalla band.

Il Concertozzino si terrà in piazzale Re Astolfo, e alcuni degli artisti che si esibiranno apriranno il concerto di Elio E Le Storie Tese il giorno dopo in piazza Martiri. A Carpi ci saranno dunque due giorni di festa all’insegna della musica e del divertimento.

