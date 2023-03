Resta con Me torna in onda oggi eccezionalmente al lunedì sera finendo così allo scontro con il Grande Fratello Vip e, in particolare, con la semifinale di questa lunga edizione. Sarà questa sera che il reality condotto da Alfonso Signorini metterà insieme i nomi dei finalisti e degli ultimi eliminati di questa edizione ma, intanto, i fan potranno finalmente riprendere le indagini al fianco del personaggio interpretato da Francesco Arca.

Resta con Me tornerà in onda di nuovo alla domenica sera, il 2 aprile, con nuovi episodi ad un passo dal finale della prima stagione e sarà allora che scopriremo che al porto verrà ritrovato il fuoristrada che è stato utilizzato dalla banda per investire Ausiello. All’interno la scientifica troverà un ugello di una bombola da sub, il prossimo colpo riguarderà proprio l’acqua?

Le anticipazioni della settima puntata rivelano anche che Cristiana farà nuovamente uso di sostanze stupefacenti e farà perdere le sue tracce ma Diego si metterà sulle sue tracce trovando invece Tarek, cosa succederà a quel punto? Prima di scoprirlo, Resta con Me tornerà in onda oggi, 27 marzo, con nuovi episodi in cui le indagini del Vicequestore Alessandro Scudieri andranno avanti mentre, Diego, felice di poter passare del tempo con la madre, convince Paola a concesso a Cristiana una seconda opportunità nonostante i dubbi di Alessandro.

A seguire, le indagini sulla morte di Ausiello conducono al covo della banda, ma la talpa li ha avvertiti facendo trovare un casolare vuoto. Qui viene trovato il sangue di Gennaro: Tarek è scagionato.