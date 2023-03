In molti si chiedono quando uscirà l’aggiornamento iOS 16.4 ed è giusto dire subito che l’update è davvero imminente. La scorsa settimana abbiamo assistito al lancio della versione Release Candidate per gli sviluppatori, passaggio propedeutico proprio alla distribuzione del pacchettoper tutti. Ebbene, all’interno della settimana appena cominciata, Apple dovrebbe procedere al grande passo.

In effetti, l’aggiornamento iOS 16.4 è atteso per la giornata di giovedì 30 marzo, ossia ad una settimana dalla disponibilità della release candidate. Al massimo, l’update potrebbe slittare di qualche ora ma la tempistica indicata non dovrebbe differire molto da quanto appena indicato.

Quali sono le novità attese con il prossimo aggiornamento iOS 16.4? La prima in assoluto riguarda le notifiche push Web per Safari che si rinnovano per una migliore interazione con i siti web. Sempre in riferimento all’esperienza di navigazione, ecco che proprio i siti e le app potranno essere aggiunti nella schermata Amazon anche da Chrome e altri strumenti di terze parti

Tra le altre novità previste per l’aggiornamento iOS 16.4 ci sono quelle relative ad Apple Books, con una nuova grafica e schermata per la lettura dei contenuti di proprio piacimento ma anche per l’app Podcast (anch’essa modificata graficamente). Tra le implementazioni del prossimo aggiornamento ci sono poi anche quelle relative a nuovi emoji da utilizzare per la messaggistica. Tra le soluzioni ci sono cuori di nuovi colori, animali come cavalli e merli e ancora oggetti particolari come i ventagli e simboli speciali come quello del Wi-Fi e non solo. Per finire, gli sviluppatori di Cupertino hanno anche pensato a reintrodurre l’architettura HomeKit, ma pure nuove scorciatoie per controllare Stage Manager.

Naturalmente la prossima release software di Cupertino conterrà anche la soluzione ad alcuni problemi come i falsi allarmi della funzioni del rilevamento incidenti per gli iPhone 14. Lato ottimizzazioni, si spera anche in un ulteriore miglioramento dell’autonomia dei telefoni.

