Ci sono delle interessanti novità in arrivo relative ai prossimi iPhone 15 e la produzione di una loro componente fondamentale come il display. Quest’ultima sarebbe dovuta partire solo nel mese di giugno ma, secondo una fonte accreditata, i tempi sarebbero stati vistosamente anticipati.

Ad Apple sarebbe venuto a mancare il giusto supporto dal fornitore cinese BOE per i pannelli di iPhone 15 standard e iPhone 15 Plus. Per questo motivo, avrebbe deciso di anticipare gli accordi con Samsung Display che già da maggio farà partire le sue catene di montaggio per la specifica componente OLED. Proprio BOE avrebbe riscontrato una serie di problemi con i ritagli della fotocamera anteriore e per il Face ID e proprio per questo motivo non sarebbe un partner pronto per l’azienda di Cupertino.

I modelli ‌iPhone 15‌ standard e Plus dovrebbero essere dotati di pannelli con transistor a film sottile (TFT) in silicio policristallino a bassa temperatura (LTPS). Questo tipo di specifiche continuano a suggerirci che, per i modelli meno costosi, non ci sarà il supporto ProMotion e neanche l’Always On Display invece destinato agli esemplari Pro. Questi ultimi modelli beneficeranno degli schermi prodotti da LG Display , non prima del mese di giugno.

Considerando il ricorso anticipato al partner Samsung al posto di BOE per gli schermi dei futuri iPhone 15, possiamo ipotizzare che ogni problema produttivo dovrebbe essere superato per il lancio autunnale degli iPhone 15. La stessa BOE, attualmente presa dai problemi già indicati, potrebbe risolvere le sue criticità ed essere di aiuto ad Apple in un secondo momento, per garantire un numero di componenti adeguato alla presunta domanda di dispositivi di questo 2023. Ne sapremo di certo di più nelle prossime settimane.

