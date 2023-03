Tra i calciatori più in forma in casa Juventus rientra senza ombra di dubbio Filip Kostic, l’esterno serbo è diventato un’arma importante per l’attacco bianconero, in grado di fornire assist al bacio per i suoi compagni. C’è stato bisogno di attendere un po’ di tempo, ma ora Kostic si è integrato perfettamente in questa squadra ed Allegri non può davvero farne più a meno. Ecco perché è emersa qualche preoccupazione dalle ultime notizie giunte dalla Nazionale serba, dove Kostic ha deciso di lasciare il ritiro. un elemento fondamentale per la Juventus e sarà utilissimo per il finale di stagione. In questi casi la precauzione non è mai troppa.

In quale direzione vanno le prime sensazioni sull’infortunio di Kostic in casa Juventus oggi 27 marzo

Altro aggiornamento, dunque, dopo le indicazioni su Raspadori del mese scorso. Il calciatore serbo si era distinto anche con la maglia della sua Serbia, fornendo l’assist a Vlahovic nel primo match. Kostic è però tornato in anticipo a Torino per un fastidio avvertito al tendine d’Achille. Un infortunio che ha messo subito in apprensione i tifosi bianconeri, ma dovrebbe trattarsi solo di una leggera infiammazione. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Kostic si sottoporrà in giornata a tutti gli esami necessari al JMedical, per capire quale possa essere la reale entità di tale infortunio.

Secondo però TuttoSport si è cercato di agire semplicemente in via precauzionale, insomma per evitare che la situazione potesse poi prendere una piega più complessa, ecco che è stato consigliato a Kostic di fermarsi. Il calciatore si è quindi cautelato prima di un reale infortunio. Nell’ambiente sono convinti che basterà semplicemente qualche giorno di riposo per rimettere Kostic in sesto.

Sta di fatto che in giornata, attraverso tutti i vari esami, il quadro della situazione sarà molto più chiaro e si potrà capire effettivamente se per superare questo fastidio sia necessario solo un po’ di riposo. Ciò comunque lascia ben capire come per il match di sabato contro il Verona Kostic possa essere risparmiato da Allegri. Meglio in questi casi prevenire piuttosto che curare, Kostic è un elemento fondamentale per la Juventus e sarà utilissimo per il finale di stagione. In questi casi la precauzione non è mai troppa.

