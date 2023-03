Pare ci siano già interessanti aspettative nei confronti del nuovo aggiornamento iOS 17, considerando il fatto che Apple si appresta ad introdurre un pacchetto software ricco di novità con un indirizzo ben preciso. In attesa di riscontri ufficiali, oggi 27 marzo possiamo già anticiparvi qualcosa su quello che avverrà nei prossimi mesi. A tal proposito, premetto che la tabella di marcia della mela morsicata dovrebbe essere la stessa di sempre, con presentazione in programma tramite apposito evento a giugno, per poi passare al lancio ufficiale dell’upgrade non prima di settembre, in concomitanza con il lancio dei nuovi iPhone 15.

Sono già interessanti le aspettative per l’aggiornamento iOS 17: le novità che potrebbero emergere a breve

Qualche anticipazione sul prossimo aggiornamento iOS 17 l’abbiamo portata alla vostra attenzione all’inizio del mese di febbraio con un primo punto della situazione. Oggi, però, occorre scendere maggiormente in dettagli. Il presupposto dal quale partire consiste nel fatto che processo di sviluppo potrebbe aver subito della variazioni rispetto all’idea iniziale del colosso americano, proprio per la sua volonta di aggiungere diverse nuove funzionalità. Insomma, un cambio di rotta in fase di progrettazione che lascia immagginare come l’aggiornamento rischi di essere più “pesante” di quanto si potesse pensare in precedenza.

Conferme in merito arrivano anche da una fonte autorevole come Gurman di Bloomberg. In particolare, si parla di funzioni incluse con il nuovo aggiornamento iOS 17 come CarPlay di nuova generazione, fino ad arrivare a nuove modifiche a Siri tutte da scoprire ed al supporto per il sideload e app store alternativi.

Insomma, tanta carne a cuocere, con il menù destinato ad arricchirsi ulteriormente nel corso delle prossime settimane. Al netto dei progetti che vanno avanti per i nuovi iPhone ed iPad (occhio a quanto trapelato a marzo in vista del 2024). L’aggiornamento iOS 17 sarà meno banale di quanto ci si potesse aspettare.