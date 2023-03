Mon Amour è il nuovo singolo di Annalisa. La ex stella di Amici Di Maria De Filippi è pronta a tornare in scena con nuova musica. L’annuncio è dell’ultima ora, con un breve estratto del testo.

Il nuovo singolo di Annalisa

Mon Amour, il nuovo singolo di Annalisa, sarà fuori venerdì 31 marzo 2023. La cantautrice di Savona ha anche pubblicato un estratto di quello che dovrebbe essere il testo: “Mon Amour, io farò una strage stasera”. Venerdì 24 marzo Annalisa ha pubblicato un teaser appetitoso per i fan sui social, dove l’abbiamo vista al centro di riprese con effetti stile anni ’80 e un pianoforte ritmato.

Mon Amour potrebbe dunque essere un brano tutto da ballare. Per il momento non sono note informazioni sul nuovo disco, seguito ideale di Nuda (2020) seguito dall’edizione deluxe uscita nel 2021. L’ultimo singolo è Bellissima, pubblicato il 2 settembre 2022 dopo il tormentone estivo Tropicana con i Boomdabash.

Il nuovo album nel 2023 e il concerto al Forum

Dell’arrivo imminente di un nuovo album aveva dato notizia la stessa Annalisa in occasione del Capodanno In Musica, e il suo nuovo singolo è certamente un’anticipazione dell’ottava esperienza discografica sulla quale la cantautrice aveva riferito di essere al lavoro.

In realtà già dall’estate 2022 Annalisa ha messo la pulce nell’orecchio dei suoi fan. In un post pubblicato sui social, infatti, la cantautrice di Savona aveva scritto: “Adesso andate in vacanza. Ma poi tenetevi pronti, io lo sono”. In quel contesto si vociferava anche a proposito di una sua eventuale partecipazione al Festival di Sanremo, ma nell’edizione di quest’anno non era presente.

Nel frattempo l’artista si prepara per il concerto evento al Mediolanum Forum di Assago (Milano), in calendario per il 4 novembre 2023 e – se così dovesse essere – sarà anche un’occasione per celebrare il nuovo album tanto atteso.

