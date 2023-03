Con l’inizio della primavera, è inutile negarlo, ritorna la voglia di viaggiare. Una guida ai 5 migliori bagagli a mano per Ryanair tornerà molto utile per chiunque scelga la rinomata compagnia e voglia partire senza mettere alcuna valigia in stiva, risparmiando non poco. Magari nel caso in cui ci si muova solo per un weekend, proprio la scelta del bagaglio a mano risulterà essere la più congeniale e pratica.

Va ricordato che le dimensioni massime di un bagaglio a mano per un viaggio su un volo Ryanair sono le seguenti: 40 x 20 x 25 cm. Qualsiasi soluzione che eccederà questi parametri comporterà la necessità di pagamenti extra, anche per la stiva.

Bagaglio Wishdeal

La soluzione di Wishdeals non è quella più comune dello zaino ma il bagaglio ha più le sembianze di un bauletto. Il materiale di cui è fatto è un poliestere resistente, impermeabile e leggero e le dimensioni sono appunto conformi a quelle Ryanair. La piccola borsa ha una tracolla imbottita regolabile e contiene diverse tasche, tra esterno e interno, anche per dispositivi elettronici. Tra queste, la tasca posteriore con cerniera può essere fissata alle tasche di una valigia con le ruote, magari aggiuntiva e lasciata in stiva. Questa prima alternativa è molto economica e non costa più di 24 euro.

Ryanair - Bagaglio a mano, borsa da viaggio, di dimensioni massime... Materiale robusto: Il bagaglio a mano realizzato in poliestere...

È conforme alle dimensioni del bagaglio a mano di Ryanair (40 x 20 x...

Bagaglio Cabin Max Metz

La seconda delle soluzioni di questa guida ai migliori bagagli a mano per Ryanair è quella di Cabin Max. L’alternativa è uno zaino estremamente compatto con capacità 20 litri e un peso di 500 grammi. Nello scomparto frontale della soluzione, si trovano supporti per smartphone e tablet ma anche per i documenti. L’apertura principale, invece, consente di riporre oggetti e tanti indumenti. La soluzione è particolarmente accattivante per il prezzo di soli 35 euro e per l’ampia gamma di colori a disposizione dei potenziali acquirenti.

Cabin Max Metz Stowaway - Zaino piccolo da viaggio, 20 litri, 40 x 20... Bagaglio a mano per Ryanair, 40 x 20 x 25 cm. Con una dimensione di 40...

Elegante: l’apertura in stile valigia e il morbido materiale esterno...

Bagaglio Kono

La terza soluzione di questa guida ai 5 migliori bagagli a mano Ryanair è particolarmente compatta ed elegante, nel tessuto di jeans. Kono propone uno zaino delle dimensioni appena indicate in tessuto di poliestere resistente all’acqua e durevole. La tracolla e il lato posteriore che si appoggia alla schiena è stato pensato in un materiale a rete traspirante. Da notare come ci sia una striscia riflettente sulla spalla del bagaglio per farsi notare in condizioni di scarsa luminosità e una comoda maniglia sulla parte superiore per trasportare a mano la borsa. Lo zaino ha due scomparti, uno principale per riporre vestiti e oggetti, uno anteriore per smartphone, tablet, documenti. Il costo attuale della proposta non supera i 40 euro.

Bagaglio AeroLite

La soluzione presa ora in esame è un tripudio di scomparti e tasche. Gli scomparti sono tre: quello principale con cerniera è dotato di cinghie interne per riporre i vestivi, proprio come le valige; la tasca centrale è pensata per la tecnologia di smartphone e tablet e quelle più piccole per gli accessori. Ancora, un ulteriore scomparto impermeabile serve per gli articoli da toilette. La borsa include anche un’uscita per una ricarica USB via power bank lasciato all’interno del bagaglio. Per finire, la borsa include uno scomparto anti-RFID ed ha una garanzia di 5 anni. Il suo costo è pari a 80 euro.

Aerolite Nuovo inverno 2023 Ryanair 40x20x25 Dimensione massima... CARATTERISTICHE PREMIUM: Il design multiuso 3 in 1 vi permette di...

DIMENSIONE MASSIMA BAGAGLIO CABINA RYANAIR: abbiamo progettato...

Bagaglio Deltago

Alla fine di questa guida ai 5 migliori bagagli a mano, c’è anche la proposta Deltago. La borsa contiene ben 4 scomparti imbottiti, di cui quello più ampio include anche una retina per contenere ordinatamente gli abiti e gli accesori e dunque distinguerli ta loro. Non mancano le tasche per tablet e telefoni e una tasca esterna per la borraccia e poi anche per i documenti. Il materiale di costruzione è waterproof 600 D. La particolarità di questo modello sta anche nel fatto che sia espandibile da 20 a 24 litri attraverso comode cerniere. Il prezzo finale della soluzione è di circa 54 euro.

Offerta DELTAGO - Zaino Bagaglio A Mano 40x20x25 Ryanair - Borsa Valigia Da... ✅ DIMENSIONI - Lo zaino da viaggio bagaglio a mano DELTAGO 40x20x25,...

✅ PRATICO - Lo zaino borsa bagaglio a mano 40x20x25 DELTAGO è...

